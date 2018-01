Firea arunca cu banii bucurestenilor pentru concerte in provincie

Stiri pe aceeasi tema

- Inainte de mariajul cu Ganriela Firea, primul soț al acesteia a mai fost casatorit cu Carmen, o femeie superba, cu care a avut un baiat. Gabriela Vranceanu Firea s-a casatorit cu Rasvan Firea in 1993 . In 2010, Rasvan Firea a murit in urma unui atac cerebral, la 54 de ani. Inainte de a se casatorit…

- Edilii Capitalei se intrec in investiții cand vine vorba despre bancuțe, flori, pomi. Primariile din București au cheltuit in perioada 2007-2016 aproape 600 milioane euro pentru intreținerea și amenajarea spațiilor verzi....

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat masurile pentru fluidizarea traficului in Bucuresti. Liniile tramvaielor 16, 1 si 32 vor avea culoar unic in acest an, se vor extinde si...

- In 2016, Spitalul Colentina din București era unul a premierelor medicale, cea mai rasunatoare fiind o operație pe creier in timp ce pacienta picta. La 9 ianuarie 2017, insa, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, il demitea brusc pe managerul Bogdan Andreescu. Motivul invocat: ca doctorul ținuse…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat, impreuna cu Marius Nica, ministrul Fondurilor Europene, ca spitalele Gomoiu, Filantropia si Cantacuzino vor beneficia de noua milioane de euro pentru pregatirea personalului medical pe mai multe specializari.

- Victor Ponta e de acord cu Gabriela Firea, dupa ce primarul Capitalei s-a plans ca "toate rablele din Europa au ajuns și la noi in București". Fostul premier spune ca situația e cu atat mai dezastruoasa cu cat nu s-a construit nicio strada sau o parcare.Citește și: Dezvaluiri incendiare ale…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, s-a intalnit joi cu o delegatie a Bancii Mondiale, discutia axandu-se pe proiecte de modernizare a transportului public din Bucuresti si zonele adiacente, printre care se numara dezvoltarea transportului feroviar pentru calatori (urban, periurban si regional,…

- USR Bucuresti va sesiza Curtea de Conturi cu privire la cheltuielile facute in ultimele luni de catre companiile municipale. De asemenea, va avertiza autoritatile din domeniul ahizitiilor publice pentru ca acestea sa fie mai atente la procedurile derulate in zilele urmatoare de catre companiile…

- O sesizare a reprezentantilor Uniunii Salvati Romania, in care se atrage atentia asupra cheltuielilor nejustificate facute de companiile municipale infiintate de Gabriela Firea, a ajuns recent pe masa celor de la Curtea de Conturi. Referitor la aceste din urma companii, Roxana Wring, presedinte USR…

- Presedinte PNL Sector 6, Cornel Pieptea, sustine ca Pasajul Ciurel – cel mai mare proiect de fluidizare a traficului din Bucuresti – nu va fi finalizat pana la sfarsitul acestui an, asa cum a anuntat primarul general, Gabriela Firea, la jumatatea lunii noiembrie.

- Metrorex si RATB introduc la vanzare, incepand de duminica, biletul unic, o facilitate pentru care pot opta calatorii ambilor operatori de transport din Bucuresti. "Noile titluri de calatorie pot fi achizitionate atat de la casieriile Metrorex, cat si de la cele ale RATB. De asemenea, celelalte…

- Reprezentanții Metrorex au anunțat ce se intampla cu biletele RATB și cartelele de metrou dupa implementarea tichetului unic. Titlurile de calatorie existente vor fi in continuare valabile și dupa introducerea biletului unic. Costul biletului unic este alcatuit din costul biletului RATB, in valoare…

- Metrorex face urmatoarele precizari: titlurile de calatorie existente ale Metrorex și RATB vor ramane valabile și dupa implementarea tichetului unic; costul biletului unic este alcatuit din: costul biletului RATB in valoare de 1,30 lei, costul biletului Metrorex in valoare de 2,50 lei la care…

- Ministerul Transporturilor organizeaza, joi, la solicitarea societatii civile, sedinta publica de dezbatere a proiectului de Ordin al ministrului de resort privind introducerea in oferta tarifara a Metrorex a titlurilor comune de calatorie cu metroul si RATB. Potrivit organizatorilor, pe ordinea…

- "Daca dna primar general crede ca voi tacea pentru ca ma intimideaza cu procesul, se inșala. (...) Aștept cu nerabdare confruntarea cu doamna Firea in sala de judecata și in fața oamenilor, ca sa discutam pe indelete și pe fața, nu cu insinuari și amenințari despre ce ar trebui sa faca și nu face…

- Președintele PNL București, Cristian Bușoi, susține ca așteapta cu nerabdare confruntarea cu primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, in sala de judecata, subliniind ca aceasta rastalmacește sensul propriilor declarații și ca acuzațiile ca ar face lobby pentru Uber sunt o "mizerie".…

- Edilul-șef al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, miercuri, ca impreuna cu primarii de Sector a avut intrevederi cu premierul Mihai Tudose si liderul PSD Liviu Dragnea pentru a se asigura ca proiectele in ceea ce priveste administratia Capitalei nu sunt compromise. „Impreuna cu domnii primari de…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, l-a dat in judecata pe președintele PNL București, Cristian Bușoi, pentru o declarație in care vorbea despre beneficiile obținute de un grup de interese ca urmare a noului Regulament referitor la activitatea de taximetrie. "Primarul general…

- Calin Popescu Tariceanu și primarul Capitalei, Gabriela Firea, au s-au întâlnit, miercuri, în biroul lui Liviu Dragnea de la Parlament. La discuții au luat parte și primarii de sector din București.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a precizat, miercuri, ca impreuna cu primarii de Sector a avut intrevederi cu premierul Mihai Tudose si liderul PSD Liviu Dragnea pentru a se asigura ca proiectele in ceea ce priveste administratia Capitalei nu sunt compromise. „Impreuna cu domnii primari…

- Președintele PNL București, Cristian Bușoi, a acuzat-o pe Gabriela Firea ca susține interesele unui grup de apropiați in disputa cu Uber și Taxify. Liderul liberal spune ca Primarul General incerca sa distruga serviciile de car sharing. Președintele PNL București, Cristian Bușoi, aduce acuzații dure…

- În urma afirmației facute de europarlamentarul Catalin Ivan, potrivit careia Gabriela Firea vrea sa preia șefia PSD, Primarul General al Capitalei a avut o internție telefonica, în emisiunea „Punctul de întâlnire”, de la Antena 3, în care a precizat ca acest…

- Cei trei micuți au fost imbracați in straie populare romanești. Fostul presedinte Traian Basescu a defilat, mandru, de mana cu Sofia Anais și Traian, copiii Elenei. Alaturi de el s-a aflat Ioana cu fiul ei, Radu. Citeste si: Ion Iliescu, absent de la parada de Ziua Nationala. Ce politicieni…

- USR Bucuresti ii cere primarului general al Capitalei, Gabriela Firea, sa renunte la organizarea unui targ de Craciun in Piata Victoriei, locul de desfasurare a unor manifestatii. ”Cred ca stiti cu totii ce s-a intamplat de curand, Piata Victoriei a devenit acum spatiu pentru un nou targ…

- Reprezentantii Uniunii Salvati România (USR) Bucuresti îi solicita primarului Capitalei, Gabriela Firea, sa renunte la organizarea Târgului de Craciun din Piata Victoriei, eveniment care ar bloca protestele din fata Guvernului pe tot parcursul

- USR București ii cere primarului general al Capitalei, Gabriela Firea, sa renunțe la organizarea unui targ de Craciun in Piața Victoriei, locul de desfașurare a unor manifestații, a declarat miercuri președintele USR București, consilierul general Roxana Wring. "Cred ca știți…

- USR București solicita suspendarea "imediata" și anularea a doua din procedurile de achiziție publica ce se deruleaza in prezent la nivelul Administrației Monumentelor și Patrimoniului Turistic (AMPT), in opinia partidului, "singura" miza a acestora fiind aceea "sa o ajute…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat luni ca intentioneaza sa puna "stop" masinilor vechi din Capitala, pentru ca acestea afecteaza nu numai circulatia, ci si polueaza aerul pe care il respira bucurestenii, cu consecinte grave asupra sanatatii.

- Presedintele Ordinului Arhitectilor Bucuresti, Serban Sturdza, i-a trimis primarului general al Capitalei, Gabriela Firea, o scrisoare despre care afirma ca este cea de-a 21-a, dupa ce la primele 20 de asemenea mesaje nu a primit niciun fel de raspuns, informeaza Digi 24. Șeful Ordinului Arhitectilor…

- Un proiect vechi de aproape 10 ani, care prevede construirea unei noi artere de circulatie, denumita „Bulevardul Liniei”, in cartierul Militari, este analizat de specialistii din departamentul de infrastructura al Primariei Municipiului Bucuresti (PMB). Unul dintre cele mai aglomerate…

- Viceprimarul Michaela Tomnita Florescu a dezvaluit vineri ce le pregatește primaria condusa de Gabriela Firea dezvoltatorilor imobiliri, in principal, dar și celorlalți bucureșteni care vor sa construiasca prin Planul Urbanistic General revizuit al Capitalei ce va fi gata in 2018.

- Din 1999, in partea de nord-vest a municipiului București, in continuarea cartierului Militari, la marginea comunei Chiajna, funcționeaza unul dintre cele 3 mari depozite de gunoi ale Capitalei, administrat de firma IRIDEX. El deservește o populație de cca. 650 – 700.000 de oameni

- Organizatia PSD Bucuresti a transmis presei precizari legate de restantele in valoare de 109.000 lei pe care le are la bugetele pentru asigurari, sociale, somaj si sanatate, afirmand ca aceste datorii au fost realizate pana la data de 31 decembrie 2015, adica in mandatele de presedinte ale lui Marian…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, in legatura cu protestul de duminica seara din Bucuresti, ca este "pacat" ca o actiune care a pornit ca fiind una civica "sa fie pur si simplu confiscata de opozitia politica". "Trebuie respectat rezultatul alegerilor din decembrie…

- Sediul Guvernului nu are autorizație ISU. Primarul Sectorului 1, Daniel Tudorache, a vorbit – in cadrul unui interviu online – despre situația școlilor care nu au autorizație de securitate la incendiu, evident, din sectorul pe care il conduce. Dar a oferit și o informație bomba: Sediul Guvernului nu…

- De mai bine de trei saptamani, declarația de avere a lui Petru Marginean este ținuta ”la secret”. Motivul? Ca alegatorii sa nu afle care este salariul real incasat de acesta, luna de luna, de la Salvital, ONG-ul sub patronajul caruia funcționeaza echipele de intervenție ale SMURD din județ. Salariu…

- Intr-o scrisoare deschisa adresata primarului general, Cristian Bușoi argumenteaza ca recentele decizii administrative luate de Gabriela Firea ar trebui sa aduca in discuție oportunitatea suspendarii sale din funcție. Liberalul este nemulțumit de faptul ca s-a redus din nou bugetul alocat infrastructurii…

- Capitala si Consiliul Judetean Hunedoara vor organiza evenimente comune dedicate Centenarului Marii Uniri, in perioada noiembrie 2017- 24 ianuarie 2018, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, si presedintele Consiliului Judetean Hunedoara, Mircea-Flaviu Bobora, semnand un acord de cooperare,…

- Lucrarile la mai multe parcari din Capitala, unele in centru, altele la ieșirea din București și la gurile de metrou, vor incepe la sfarșitul acestui an și la inceputul anului viitor, a declarat marți primarul general al Capitalei, Gabriela Firea.

- Primarul general a declarat, marti, ca este in derulare o procedura de licitatie deschisa pentru 400 de autobuze, licitatie care a fost contestata insa. "Dat fiind faptul ca sistemul de transport public reprezinta infrastructura critica, iar functionarea defectuoasa a acestuia are un impact…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a dat asigurari marti ca nu se pune problema intreruperii furnizarii apei calde pe tot parcursul anului si a caldurii pe perioada sezonului rece si a precizat...

- Primarul general, Gabriela Firea, a anuntat ca la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor (CNSC) au fost depuse cinci-sase reclamatii. ”Intr-un an de zile a fost realizat caietul de sarcini de catre RATB si verificat de catre Directia Transporturi. A fost aprobat caietul de sarcini…