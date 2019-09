Firea arunca ambrozia in curtea Guvernului: Cere modificari de lege si amenzi pana la 20.000 de lei

Stiri pe aceeasi tema

- In plin sezon al alergiei la ambrozie, Primaria Capitalei cere masuri mai aspre pentru eradicarea acestei plante. Persoanele fizice care nu iși curața terenurile ar putea primi amenzi mai mari de la anul. In Capitala, cele mai multe probleme sunt din cauza terenurilor din Ilfov care nu au fost curatate.…

- Primarul General, Gabriela Firea, s-a aflat marti, 10 septembrie, la Scoala nr. 195 (Hamburg), sector 3, pentru a verifica implementarea proiectului pilot prin care elevii de la aceasta unitate de invatamant beneficiaza de transport cu autobuzul scolar pus la dispozitie de Primaria Capitalei, prin STB.…

- ”Am inteles ca reprezentanti ai unor asociatii si partide doresc prin orice mijloace sa 'salveze' parcul Cismigiu de la reabilitare! Vazand ca nu au obtinut in mediul online efectele scontate, sustinand, eronat, ca Primaria Capitalei vrea sa defriseze copaci din parcul Cismigiu, incearca acum sa…

- Primarul General, Gabriela Firea, a convocat o sedința a Consiliului General al Municipiului București pentru a analiza masurile pe care intenționeaza sa le ia Primaria Capitalei pentru combaterea poluarii.„Apreciez faptul ca proiectele mele au fost votate chiar și de catre Opoziție. Este…

- Primaria Capitalei a inceput in aceasta saptamana lucrarile de refacere a fatadelor pentru o serie de imobile din zona centrala a Bucurestiului. Este vorba despre cladiri unde PMB are in proprietate sau in administrare o cota parte din imobil si care prezentau degradari accentuate ale fatadelor. Primarul…

- Primarul General, Gabriela Firea, a avut astazi, la Primaria Capitalei, o intalnire cu Tomescu Tommy Joul, reprezentantul Grupului de Acțiune Civica Diaspora pentru Romania, asociație care organizeaza manifestația din 10 august, din Piața Victoriei.La intalnire au fost prezenți viceprimarul…

- Primarul General, Gabriela Firea: 'Este un proiect in care cred foarte mult. Ilustreaza foarte bine grija pe care o comunitate trebuie sa o manifeste fata de seniorii si copiii sai' Primaria Capitalei, prin Centrul pentru Seniori al Municipiului Bucuresti, in parteneriat cu Directiile Generale de Asistenta…

- 'Incepand de miercuri, 19 iunie 2019, ora 8.00, cuplurile care doresc sa se inscrie in proiectul FIV 2 - "O șansa pentru cuplurile infertile" pot aplica accesand link-ul http://fiv2.assmb.ro/. "FIV 2", care se va desfașura in perioada 2019-2020, reprezinta o suplimentare pentru inca 2.000…