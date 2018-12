Stiri pe aceeasi tema

- Elevii din Bucuresti cu varsta de pana la 18 ani vor calatori gratuit cu mijloacele de transport in comun ale STB (fosta RATB), potrivit unui proiect al Primariei Capitalei votat, miercuri, in sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB).

- Emotii mari pentru ministrii Guvernului Dancila. Mai este doar o zi pana la sedinta Comitetului Executiv National al PSD in care se va decide cine pleaca si cine ramane. Astazi se duc insa ultimele negocieri. Potrivit Realitatea TV, care citeaza surse din PSD, liderii judeteni apropiati de Liviu…

- Primele 20 de autobuze aduse din Turcia vor intra in circulatie, in Bucuresti, la jumatatea lunii noiembrie. Masinile sunt dotate cu aer conditionat, sistem de taxare inteligent si GPS, potrivit TVR. Desi unii soferi care au avut posibilitatea sa testeze autobuzele s-au plans de…

- RADET Bucuresti anunta, luni, ca este pregatita sa furnizeze caldura, la cerere, spitalelor, scolilor, gradinitelor, caminelor de batrani, precum si tuturor celorlalte institutii publice care doresc inceperea furnizarii agentului termic pentru incalzire.

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, sambata pentru MEDIAFAX, ca PSD e mai slab dupa CExN de vineri, chiar daca partidul a supraviețuit și ca, liderul PSD, Liviu Dragnea, va incerca sa se razbune pe contestatarii care au semnat scrisoarea pentru demiterea acestuia, scrie Mediafax.“Chiar…

- KiK, unul dintre cei mai mari discounteri de imbracaminte din Germania, deschide astazi primul magazin din Romania si are in plan inca 10 unitati pana la finalul lui 2018, in orase cu populatie de minimum 15.000 de locuitori, dar si in orase mari, cum ar fi Bucuresti.