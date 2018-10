Codrin Stefanescu a raspuns, punctual, vineri seara, la emisiunea lui Victor Cituacu de la Romania TV, acuzatiilor aduse, vineri, de catre Gabriela Firea, primarul general al Capitalei.

"Am de dat raspunsuri atat doamnei Firea, cat si bucurestenilor, pentru ca domnia sa a fost votata sub sigla partidului. [...] Doamna Firea a spus ca avem un conflict. Nu aveam, dar poate de acum avem si il transferam in spatiul public. [...] Daca domna Firea incearca sa-mi puna pumnul in gura pentru ca sunt membri PSD care vin la sediul partidului, greseste", afirma Codrin Stefanescu.

