Stiri pe aceeasi tema

- Codrin Stefanescu, secretarul general adjunct al PSD, si Aurelian Badulescu, viceprimarul PSD al Capitalei, au avut un schimb violent de replici vineri seara la RTV. Motivul: Liviu Dragnea incearca sa o lase pe Gabriela Firea fara majoritate in Consiliul General al Capitalei. Codrin Stefanescu este…

- Primarul general, Gabriela Firea, a declarat vineri ca mai multi consilieri municipali social-democrati au anuntat-o ca au fost chemati la sediul PSD, pentru a li se cere sa nu ii mai sustina proiectele in cadrul Consiliului General al Capitalei si sa se delimiteze de ea. "Sunt chemati consilieri generali…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, spune ca mai mulți consilieri din Primaria Capitalei au fost convocati la o sedinta de partid, la care s-a incercat „sabotarea” sa. Mai mult,...

- Reincepe razboiul intre Gabriela Firea și Liviu Dragnea/PSD. Asta la o zi dupa ce Consiliul General al Capitalei, dominat de PSD, a respins rectificarea bugetara propusa de primarul general Gabriela Firea, precum...

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, susține ca in PSD se pune la cale sabotarea ei in Consiliul General al Capitalei. Ea arata ca Codrin Ștefanescu ii cheama pe consilierii generali la el și le cere sa o tradeze.”Am informații certe ca la sediul central al PSD din Șoseaua Kiseleff…

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, acuza o intelegere intre Basescu si Dragnea impotriva sa, dupa ce un proiect important a cazut la vot in Consiliul General al Municipiului Bucuresti."Cand inainte de sedinta ti se spune ca proiectele pe care le-ai propus sunt foarte benefice,…

- Toti cei 24 de consilieri generali PSD din Consiliul General al Municipiului Bucuresti au semnat o scrisoare deschisa de sustinere pentru Gabriela Firea.Prezentam textul integral al scrisorii deschise: ”Scrisoare deschisaPentru prima data in istoria postdecembrista, incepand…

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea este acuzata ca ar fi instalat in fruntea RADET o persoana apropiata ei, fara sa țina cont de criterii bazate pe competența. Este vorba despre David Alexandru Burghiu, care a fost numit administrator special al RADET in luna martie a acestui an.