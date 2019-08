Firea a reusit sa treaca proiectul prin care vrea sa darame Turnul de parasutism de la Lia Manoliu

Stiri pe aceeasi tema

- S-a lansat primul serviciu de taxi non stop pentru animalele de companie din Capitala, numit Pet Curier Express. Compania este dedicata exclusiv transportului urban si interurban al animalelor de companie, fiind prima de acest gen care este disponibila 24 de ore din 24, potrivit unui comunicat…

- Primaria Capitalei a anuntat ca de luni, 26 august, va incepe ridicarea masinilor parcate neregulamentar pe strazile orasului. Intr-un comunicat, PMB preciza ca vor fi ridicate masinile parcate neregulamentar pe principalele artere. Aici gasiti lista celor 350 de strazi administrate…

- Gabriela Firea anunta ca bucurestenii vor putea circula cu autobuze hibrid, produse de Mercedes Benz.Primaria Capitalei a lansat, in luna martie, o licitatie prin intermediul careia voia sa cumpere 130 de autobuze cu propulsie hibrida (adica unele care sa functioneze si cu combustibil fosil,…

- Gabriela Firea a postat pe contul sau de Facebook mai multe fotografii realizate la sediul Poliției Capitalei, acolo unde sunt monitorizate evenimentele organizate in Capitala. "Weekend plin de evenimente in Capitala! 17 la numar, sute de mii de persoane participante. Pe monitoarele Politiei Locale…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a afirmat ca proiectul privind rectificarea bugetara va fi postat pe site-ul Ministerului Finantelor Publice in cursul acestei saptamani. "Nu s-a decis nimic, nu s-a discutat", a declarat Eugen Teodorovici, luni, la finalul CEx al PSD, intrebat…

- Bugetul Municipiului Bucuresti pe anul 2019 va fi diminuat cu 608 milioane de lei, conform proiectului de rectificare bugetara aprobat miercuri de Consiliului General al Capitalei. Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a spus despre aceasta rectificare bugetara ca este "o prioritizare" a cheltuielilor.…

- In Viena, oamenii calatoresc, mai nou, cu autobuze fara sofer. Momentan, este vorba doar despre doua astfel de autobuze, miscare ce face parte dintr-un proiect amplu de imbunatatire a transportului in comun in capitala Austriei. Autobuzele circula in cel mai nou si mai modern cartier al capitalei…

- Utilizatorii retelei de metrou pot folosi, incepand de joi, o noua iesire la statia de metrou Tineretului de pe magistrala 2, care a fost inaugurata de oficialii Metrorex si ai Ministerului Transporturilor. Cea de-a doua iesire este orientata in directia Piata Unirii, si beneficiaza de lift.…