Firea a parasit spitalul, dupa operatie. “Ingerii mei salvatori”

Stiri pe aceeasi tema

- Vremea se schimba din nou, iar precipitatiile isi vor face simtita prezenta in cateva zone din tara, incluciv in Bucuresti. Meteorologii au facut publica o prognoza realizata special pentru Capitala, anuntand cum ar urma sa arate vremea, miercuri, in intervalul orar 06-20. Astfel, locuitorii Capitalei…

- Primarul Capitalei a avut din nou emotii din pricinta sanatatii, ajungand din nou in grija medicilor. Doctorii au decis ca are nevoie de o interventie chirurgicala, pentru “remedierea unei afectiuni a aparatului gastro-intestinal”, astfel ca Gabriela Firea a fost operata la spitalul “Dr. Ioan Cantacuzino”,…

- La aproape 6 luni de la moartea lui Ștefan, baiețelul decedat in urma unei operații la spitalul Sanador din Capitala, mama lui a fost chemata la audieri in comisia de disciplina a Colegiului Medicilor București.

- Au fost perchezitii la Sanador, una dintre cele mai mari clinici private din Capitala. Politistii si procurorii au deschis dosar penal pentru inselaciune si fals in inscrisuri. Se verifica modul cum erau decontate serviciile medicale pentru boli cardiovasculare. Exista indicii ca se incasau de doua…

- Gabriela Firea, primarul general al Capitalei a declarat joi, presei, ca intalnirea ticluita de Liviu Dragnea in aceasta dimineata la ministrul Teodorovici este formala. Ne vedem sa ce? Sa bem un ceai impreuna? Dragnea nu este regele Romaniei si patronul bugetului national, a spus Firea care considera…

- Dupa ce si-a manifestat in cateva randuri nemultumirea fata de proiectul de buget propus pentru Capitala, iar recent l-a provocat pe liderul PSD la o confruntare televizata lamuritoare pe aceasta tema, Gabriela Firea a iesit marti dupa-amiaza in fata presei cu noi precizari. “Am spus si sustin in continuare…

- Discutiile cu primarii pe tema bugetului din acest an au continuat si miercuri, de aceasta data la Palatul Victoria. Dupa ce a fost prezenta, asemeni primarului Robert Negoita si a edilului aradean Gheorghe Falca la intrevederea cu sefa Guvernului, desfasurata inaintea sedintei de Guvern, Gabriela Firea…

- Este disponibil un stoc de material antiderapant de peste 17.000 tone Directia Generala de Asistenta Sociala continua actiunile privind identificarea si cazarea persoanelor fara adapost Ca urmare a prognozelor meteorologice care anunta ninsori in Capitala, Primarul General, Gabriela Firea, a dispus…