Spitalul Filantropia din Capitala este cea mai mare și mai performanta maternitate din sudul țarii, 5.200 de femei nascand aici in 2018. In martie 2019, 23 de doctori și angajați ai spitalului au facut o plangere catre Primaria Municipiului București, care administreaza spitalul, semnaland probleme grave in administrarea spitalului. La Filantropia, șefa Consiliului de Administrație este Alexandra Dobre, o apropiata a primarului general Gabriela Firea. Absolventa de Drept, SNSPA și cu master la Academia Naționala a SRI, Dobre nu are nicio expertiza in domeniul sanatații! La 26 de ani, ocupa 4 funcții…