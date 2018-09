Stiri pe aceeasi tema

- Unitatea celor care s-au exprimat impotriva conducerii PSD nu este una distructiva pentru partid si coalitie, a declarat luni primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, vicepresedinte al PSD. Ea a aratat ca exista puncte de vedere "care nu sunt chiar atat de fidele, de exacte cu ceea…

- Unitatea celor care s-au exprimat impotriva conducerii PSD nu este una distructiva pentru partid si coalitie, a declarat luni primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, vicepresedinte al PSD. Ea a aratat...

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a mentionat ca el atrage atentia de un an si jumatate asupra problemelor care sunt semnalate in aceste zile de primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, sustinand ca ceea ce spune aceasta este adevarat. "Eu spun de un an si jumatate niste lucruri. Dupa aceea le-a…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, "nu are sustinerea nimanui in partid, ca nu a facut nimic pentru Bucuresti, dar nu din vina partidului", a afirmat deputatul PSD Catalin Radulescu.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a spus, marți seara la TVR, ca nu a mers la nunta fiului lui Liviu Dragnea pentru ca ar fi insemnat sa ii fie rușine de ea, ca nu o putea face de dragul aparențelor și ca decizia a fost luata in familie. „A fi mers la nunta si a fi stat la masa, a socializa,…

- Alina Gorghiu și-a exprimat public parerea despre tensiunile dintre primarul Capitalei și președintele Partidului Social Democrat. Liberala ataca membrii PSD și susține ca ei nu "vor lua atitudine" dupa acuzațiile pe care le-a lansat Gabriela Firea. "Va fi istorie urata" "O liota de…

- Raed Arafat conduce lista persoanelor de incredere in Romania, arata un sondaj Sociopol, facut public miercuri. Potrivit acestuia, pe locul doi este primarul Capitalei, Gabriela Firea, in timp ce seful statului, Klaus Iohannis, este pe pozitia a treia, iar Laura Codruta Kovesi ocupa locul patru. Sondajul…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a ținut sa transmita un mesaj de Ziua Drapelului, insa a starnit foarte multe controverse. In mesajul sau, Gabriela Firea amintește de imnul Romaniei comuniste, pentru ca citeaza primul vers al acestuia ”Trei culori cunosc pe lume”.Citește și: Adevarata…