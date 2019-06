Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat marti, la finalul discutiei avute la Palatul Victoria, cu premierul Viorica Dancila si cu ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, ca așteapta rectificarea bugetara care va avea loc in luna iulie.

- Social-democratii se reunesc, luni, in prima sedinta a Biroului Permanent National, la sediul central din Aleea Kiseleff, care s-a aflat in proces de reparatii. Partidul aflat la guvernare are de rezolvat mai multe probleme: sa gaseasca un inlocuitor pentru Titus Corlatean, respins de presedintele Iohannis,…

- Reprezentantii Asociatiei Municipiilor din Romania (AMR) anunta ca vor merge, saptamana viitoare, la Guvern, pentru a se intalni cu premierul Viorica Dancila si cu ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, pentru a gasi solutii pentru iesirea din riscul de faliment al administratiei publice locale, noteaza…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, vineri, ca administratia se apropie de a intra in incapacitate de plata, pentru ca nu i-au fost alocati suficienti bani. Ar fi nevoie de inca un miliard de lei, spune Firea. Ea va avea saptamana viitoare o intalnire cu premierul Viorica Dancila pe acest…

- Gabriela Firea a revenit, marti, la sefia PSD Bucuresti, interimar, dupa ce si-a dat demisia, in toamna lui 2018, in urma scandalului legat de semnarea rezolutiei pentru schimbarea din functie a lui Liviu Dragnea. Aceasta a fost sustinuta de primarii de sectoare, mai putin Daniel Florea, de la Sectorul…

- Instanța ICCJ formata din cinci judecatori i-a stabilit, cu o majoritate de 4 la 1, viitorul lui Liviu Dragnea pentru urmatorii 3 ani și 6 luni: deținut in penitenciarele romanești. Era ora 13.40. In acel moment, Liviu Dragnea a pierdut libertatea, partidul, Camera Deputaților, candidatura la prezindențiale.…

- Darius Valcov, consilierul premierului Viorica Dancila, este urmarit penal in ancheta DIICOT, pentru publicarea pe Facebook a protocolului secret din 2016, au precizat, pentru MEDIAFAX, reprezentanții DIICOT. Procurorii au inceput, astfel, ancheta in personam.Reprezentanții DIICOT au precizat,…

- Un scenariu sumbru prinde contur. Daca majoritatea PSD și ALDE nu se lasa ejectate de la guvernare, atunci Executivul ar putea ramane amputat pana in toamna. Aceasta ar putea fi consecința deciziilor din aceasta saptamana ale tandemului Liviu Dragnea- Viorica Dancila. Reprezentanții a trei ministere…