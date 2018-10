Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Mutu (39 de ani) nu l-a uitat pe Cesare Prandelli, tehnicianul italian care l-a antrenat atat la Parma, cat si in perioada petrecuta la Fiorentina, in care fostul atacant a atins cea mai inalta cota de piata din cariera, 25 de milioane de euro.

- Inter s-a impus in fața Fiorentinei, 2-1, dar antrenorul Stefano Pioli și directorul Giancarlo Antognoni protesteaza impotriva arbitrului Paolo Mazzoleni, care i-a oferit Interului un penalty la 0-0, in ultimul minut al primei reprize. Inter caștiga iar in final, D'Ambrosio marcand golul victoriei in…

- Atacantul Alberto Gilardino, campion mondial cu nationala Italiei in 2006, a decis sa se retraga din cariera sportiva la varsta de 36 de ani, informeaza gazzetta.it, citata de lequipe.fr.Gilardino a jucat ultima data la Spezia, in Serie B, pana in vara. El era dorit in acest sezon de Piacenza,…

- Fotbalistul croat Ivan Strinic, vicecampion mondial in acest an cu nationala tarii sale, are nevoie de o perioada de repaus din cauza unor probleme cardiace, a anuntat sambata clubul sau, AC Milan, citat de AFP. Fundasul de 31 de ani, titular la nationala, a semnat in iulie un contract…

- Ivan Strinic (31 de ani) si-a intrerupt cariera pentru moment dupa ce s-a decoperit ca sufera de hipertrofie cardiaca. De aceasta boala a suferit si Patrick Ekeng, fostul mijlocas dinamovist care a decedat in timpul unui meci cu Viitorul.Citește și: Partidul Social Democrat din Elveția, atac…

- Juventus s-a intarit serios in aceasta perioada de transferuri, aducand la Torino nume ca Leonardo Bonucci, Cristiano Ronaldo, Emre Can si Joao Cancelo, Mattia Peron, Andrea Favilli si Giangiacomo Magnani, dar au definitivat si transferul lui Douglas Costa de la Bayern, cheltuind nu mai...

- Fostul halterofil bulgar Damian Damianov, vicecampion mondial in 2002, a decedat, duminica, la varsta de 39 de ani, informeaza Reuters. Suspendat pe viata in 2004, pentru dopaj, Damianov este al patrulea halterofil bulgar care moare inainte sa ajunga la batranete, conform agerpres.Reprezentantii…

