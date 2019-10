Stiri pe aceeasi tema

- Fiona Hill, fosta directoare pentru Europa si Rusia in Consiliul National de Securitate al SUA, a depus marturie luni in fata unor comisii ale Camerei Reprezentantilor din Congresul american, in cadrul anchetei pentru suspendarea presedintelui Donald Trump, transmite Reuters, potrivit Agerpres Ancheta,…

- Presedintele Ucrainei Volodimir Zelenski a declarat joi ca nu este sigur ca ii va cere consilierului sau Andrei Ermak sa depuna marturie in Statele Unite cu privire la ancheta sa de destituire, relateaza Reuters. Ermak, un consilier al presedintelui ucrainean, s-a deplasat la Madrid pentru…

- Presedintele american Donald Trump a sustinut luni decizia administratiei sale de a retrage trupele SUA din nordul Siriei, argumentand ca este prea costisitor sa mentina sprijinul fortelor kurde care lupta contra gruparii Statul Islamic (SI), transmit AFP, Reuters si dpa. ''Kurzii au luptat…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a justificat, luni, decizia de retragere a trupelor americane din nordul Siriei, argumentand ca este prea costisitor sa mentina sustinerea acordata grupurilor insurgente kurde, informeaza agentia de presa Reuters."Kurzii au luptat alaturi de noi, dar au primit…

- Un inalt diplomat american apreciaza ca blocarea ajutorului militar pentru guvernul de la Kiev a fost "nebuneasca", transmite Reuters; informatia a fost furnizata de Kurt Volker, fost reprezentant special pentru Ucraina al presedintelui american Donald Trump. Volker a depus joi marturie timp de peste…

- Democratii din Congresul american responsabili cu ancheta in vederea unei proceduri de destituire a presedintelui Donald Trump au anuntat ca vor trimite o somatie pentru a obliga Casa Alba sa le puna la dispozitie documente legate de contactele administratiei cu Ucraina, informeaza AFP si Reuters,…

- Rudy Giuliani l-a angajat pe prietenul sau Jon Sale, fost procuror in dosarul Watergate, ca reprezentant legal in ancheta Camerei Reprezentantilor din Congresul SUA privind suspendarea presedintelui Donald Trump,...

- Anterior, parlamentari din ambele partide - Republican si Democrat - reprezentate in Congresul SUA isi exprimasera nemultumirea fata de faptul ca fonduri aprobate de Congres erau blocate de Casa Alba. Senatorii au aflat ca administratia condusa de presedintele Donald Trump a deblocat ajutorul…