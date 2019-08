Stiri pe aceeasi tema

- Incident de groaza in Capitala. Un copil de patru ani a cazut de la etajul șase al unui bloc de locuit de pe strada Florilor, sectorul Rașcani al Capitalei. Politia și ambulanța se afla la fata locului si urmeaza sa stabileasca toate circumstantele producerii incidentului.

- Furtuna din aceasta dimineata a creat pagube materiale in Bistrita-Nasaud. Mai multe localitați din județ s-au aflat sub cod portocaliu de vijelii, potrivit unei avertizari emise de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM). In municipiul Bistrita, mai multi copaci au fost rupti. Un copac a cazut…

- Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Buzau, George Cretu, fata de 13 ani a cazut de la etajul al treilea al unui bloc din cartierul buzoian Dorobanti, pe acoperisul unui depozit al unui magazin non-stop. Pompierii s-au deplasat acolo cu doua autospeciale:…

- Procedura de achizitie pentru calea de rulare Delta, care este o cale de rulare cruciala pentru buna functionare a Aeroportului International Henri Coanda, este in curs de adjudecare si, odata cu modernizarea pistelor 1 si 2, Capitala ar putea avea intr-un an si jumatate doua piste modernizate, cu…

- Aeroportul Otopeni a finalizat achizitia in regim de urgenta a 150 de carucioare pentru bagaje, urmand sa fie cumparate si altele, in procedura normala, in timp ce parcarea din zona sosiri a fost asfaltata, a scris, luni, pe Facebook, ministrul Transporturilor, Razvan Cuc. "Si unii politicieni ar trebui…

- Patru persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale dupa ce au cazut, sambata, pe scara rulanta dintr-un centru comercial din zona Unirii din Capitala. Acestea au fost transportate la spital.

- O tanara a cazut in gol la un concert, vineri seara, in București, dupa ce o balustrada s-a rupt. Incidentul a provocat panica printre mulți dintre spectatorii participanți la eveniment, relateaza Observator.tv.Citește și: Moarte invaluita in mister la un hotel de cinci stele din București:…

- Clipe de panica vineri seara, la un concert susținut in Capitala, cand o tanara a cazut in gol, dupa ce balustrada s-a rupt. Fata a avut nevoie urgenta de intervențaa medicilor, care au bandajat-o la cap. Potrivit martorilor, incidentul s-a produs in sectorul VIP. Echipele de urgența au intervenit,…