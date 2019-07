Finlandezii îşi caută originile pe teritoriul Prahovei, printr-un proiect internaţional Violeta Stoica Un nou proiect internațional, in care sunt implicați cercetatori finlandezi și romani, respectiv reprezentanți ai Muzeului de Istorie și Arheologie Prahova, se deruleaza de la 1 iulie in județul Prahova. De altfel, este o continuare a unei colaborari intre specialiști finlandezi și arheologi prahoveni, in cadrul unui proiect multinațional denumit The Yamnaya Impact on Prehistoric Europe (Impactul populației Yamnaya in Europa preistorica). Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova și Universitatea din Helsinki au demarat cercetari arheologice intr-un tumul ce dateaza din epoca… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

