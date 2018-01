Finlanda va face lobby la Uniunea Europeana pentru eliminarea orei de vara

Stiri pe aceeasi tema

- Laura Huhtasaari, o fosta profesoara de 38 de ani incearca sa isi promoveze idea unei iesiri a Finlandei din Uniunea Europeana, dupa modelul Brexit. Huhtasaari promoveaza ideile populiste antiimigratie in politica de la Helsinki in campania sa prezidentiala si incepe sa aiba succes in initiativa…

- Guvernul Finlandei face lobby pentru eliminarea procedurii de trecere la ora de vara in Uniunea Europeana, dupa ce anul trecut peste 70.000 de finlandezi au semnat o petitie in acest sens, transmite Agerpres citand agentia AP.

- Romanii și bulgarii sunt pe ultimele locuri din Uniunea Europeana (UE) la internet banking, doar 5% și, respectiv, 7% din populație folosind aceste servicii, potrivit unui studiu Eurostat, citat de catre Agerpres.ro . Astfel, doar un roman din 14 folosește serviciile de internet banking. Spre comparație,…

- Economia Romaniei, ”tigru” in 2017 și ”pisic” in 2018? Cat de buni am fost la economie in 2017? Chiar daca au fost eclipsate de legiferarile pe Justiție, masurile economice adoptate sau amanate de actuala Putere anul trecut au fost suficient de șocante pentru a atrage atenția generala. Sa…

- Ambasadorii a șapte state membre UE – Franța, Germania, Belgia, Danemarca, Finlanda, Olanda și Suedia – fac apel la reprezentanții coalitie de guvernare „sa evite orice acțiune care ar putea duce la slabirea independenței sistemului judiciar și a luptei împotriva corupției…

- Majorarile salariile succesive din Romania au facut ca țara noastra sa fie in fruntea clasamentului european in privința creșterii costului forței de munca, evoluția in ultimul an fiind de peste 10 ori mai mare fața de media raportata in zona euro. Romania a avut, in al treilea trimestru din 2017, o…

- Ministerul Afacerilor Externe, prin Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, a organizat joi, 21 decembrie 2017, cu sprijinul Ministerului Afacerilor Interne, prima videoconferinta nationala dedicata Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene, cu prefectii, reprezentantii Consiliilor Judetene…

- In cadrul ședinței au fost evidențiate progresele inregistrate in procesul de pregatire a Președinției Romaniei la Consiliul Uniunii Europene, mandat pe care țara noastra il va exercita timp de șase luni, incepand cu 1 ianuarie 2019, fiind totodata stabilite liniile de acțiune necesare continuarii…

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a decis miercuri ca serviciul de rezervari de automobile cu sofer Uber este un serviciu de transport care trebuie reglementat ca atare, informeaza AFP, preluata de Agerpres. În decizia sa, CJUE a subliniat că un serviciu al cărui scop este…

- Statele membre ale Uniunii Europene au exportat, in 2016, o cantitate de 744 milioane de litri de vin spumant, iar 62% din aceste exporturi (465 de milioane de litri) au mers spre alte state membre, arata datele publicate marti de Eurostat.

- Parlamentul nu mai este organul reprezentativ al poporului, declara la RFI europarlamentarul Monica Macovei, care comenteaza propunerile de modificare a legilor justitiei si codurilor penale, afirmand ca justitia este asediata si ca deja a informat Parlamentul European cu privire la aceste demersuri.…

- Uniunea Europeana va initia "contacte exploratorii" cu Londra privind legaturile cu Marea Britanie dupa Brexit, programat sa se produca la sfarsitul lui martie 2019, a afirmat vineri presedintele Consiliului European, Donald Tusk, la capatul unui summit european la Bruxelles, informeaza AFP."In…

- Curtea de Apel a decis ca recursul formulat de Hidroelectrica prin care compania de stat contesta decizia Garzii de Mediu de a fi reevaluat impactul produs de proiectul hidroenergetic Bumbești-Livezeni este nefondat. Astfel, lucrarile au fost sistate. "Vorbim despre o investiție de interes…

- Romania poate avea economia cu cel mai rapid ritm de crestere din Uniunea Europeana, dar de asemenea nu are rival la cel mai putin flatant indicator: deprivarea sociala, se arata intr-o analiza realizata de Bloomberg. Conform datelor publicate marti de Eurostat, in Uniunea Europeana, 16% din…

- Mai multe delegații de profesori din Italia, Spania, Grecia, Portugalia și Finlanda au venit zilele acestea in Vrancea, in cadrului unui proiect menit sa reduca rata abandonului școlar din școlile vrancene. "Opening doors, giving opportunities" este un proiect finantat de Uniunea Europeana prin programul …

- Parlamentul European a esuat miercuri, la limita, in a interzice utilizarea unor aditivi chimici pe baza de fosfati, considerati esentiali in tratarea carnii pentru kebab si shaorma, informeaza AFP. Opozantii aditivilor aveau nevoie de o majoritate absoluta de 376 de voturi dintre cele 751…

- Laura Huhtasaari, numita si "Marine Le Pen a Finlandei", considera ca are sanse de a castiga alegerile prezidentiale din luna ianuarie, datorita iesirii partidului Adevaratii Finlandezi din coalitia guvernamentala. "Cresterea numarului partidelor europene care critica UE si imigratia se datoreaza…

- Finlanda va parasi Uniunea Europeana si se va pozitiona ca Elvetia pentru a isi proteja independenta, in cazul in care Laura Huhtasaari, candidatul prezidential din partea partidului eurosceptic Adevaratii Finlandezi, va castiga alegerile din luna ianuarie, relateaza site-ul agentiei Reuters.…

- Uber nu incalca nici o lege, dar nici nu respecta una, pentru ca nu exista, de aceea compania propune mai multe forme de reglementare, printre care și modelul lituanian, a declarat miercuri Alexandra Corolea, purtator de cuvant al Uber pentru zona Balcani, in cadrul unei conferințe. „In momentul de…

- Liderii din Uniunea Europeana vor conveni maine sa extinda cu inca sase luni sanctiunile blocului comunitar impotriva Rusiei, impuse din cauza anexarii peninsulei ucrainene Crimeea si a sprijinului pentru rebelii pro-rusi din estul Ucrainei, relateaza AFP.

- Asociația Renato, alaturi de partenerii din Spania, Italia, Portugalia, Grecia si Finlanda, invita vrancenii sa participe la activitatile proiectului „Opening doors, giving opportunities“, finantat de Uniunea Europeana prin programul ERASMUS+ (2017-2019). Evenimentul va avea loc astazi, incepand…

- "Bugetul AFM va fi aprobat undeva in martie — aprilie, anul viitor. Sper ca, pana atunci, sa avem o inlocuire a Timbrului de mediu, conform directivelor europene. Vrem ca poluarea sa fie diminuata. Nu știu cum va ieși forma finala a acestei penalitați pentru mașinile care vor polua și sper ca, in…

- La sfarsitul saptamanii trecute, politistii de frontiera au depistat, in urma actiunilor desfasurate la nivelul intregii tari, cinci autoturisme - trei marca Mercedes, un Dogde si un Volkswagen Touareg - in valoare totala de aproximativ 707.000 de lei (peste 150.000 de euro), care figurau ca fiind furate…

- "Am vorbit de globalizare, am vorbit de interconectare, nu mai exista conflicte indepartate și conflicte apropiate. Din acest punct de vedere, orice zona care pune in pericol, orice conflict care pune in pericol stabilitatea, siguranța cetațenilor noștri reprezinta o preocupare. Ne manifestam, ca…

- Intotdeauna exista un risc, dar Ministerul Agriculturii este atent ca riscul sa nu loveasca, sustine ministrul de resort, Petre Daea, referitor la posibilitatea ca fermierii sa ramana in viitor fara platile directe de la Uniunea Europeana, din cauza blocajului la achizitia sistemelor informatice de…

- Vanzarile de haine, incaltaminte si accesorii contrafacute in Uniunea Europeana sunt de aproape 10- din totalul vanzarilor din acest sector in UE, arata un studiu realizat de The Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM), agentia europeana pentru proprietatea intelectuala. Business-urile…

- Franța este țara cu cel mai ridicat nivel de fiscalitate din Uniunea Europeana in 2016, urmata de Danemarca și Belgia, potrivit unui studiu publicat joi de Eurostat, informeaza AFP, citata de Agerpres. Potrivit datelor Eurostat, raportul dintre veniturile din taxe ...

- Intre obiectivele sale naționale anuale, Ucraina a promis ca va respecta și dezvolta drepturile minoritaților, dar adoptarea noii legi a educației contrazice complet acest lucru, a subliniat șeful diplomației ungare, in marja reuniunii miniștrilor de externe ai NATO care s-a desfașurat marți și miercuri…

- Prezentatoarea de televiziune Teo Trandafir a transmis și ea un mesaj de condoleanțe dupa moartea Regelui Mihai. Romania este in doliu dupa moartea Regelui Mihai. Numeroase personalitați publice au transmis mesaje de condoleanțe dupa ce s-a aflat despre tragica veste. printre acestea se afla și celebra…

- Bosnia-Hertegovina trebuie sa faca reforme concrete, daca vrea sa adere la Uniunea Europeana, sau oportunitatea de a deveni un membru s-ar putea inchide, a declarat, luni, comisarul european pentru Politica de Vecinatate si Negocierile de Extindere, Johannes Hahn, relateaza site-ul agentiei Reuters,…

- Principesa Margareta și-a manifestat luni seara, la Palatul Elisabeta, admirația pentru Finlanda, țara despre care a afirmat ca este "un drag prieten al Romaniei". "Principele Radu și cu mine suntem încântați sa gazduim aceasta seara, pentru a onora…

- Marea Britanie și Uniunea Europeana nu au ajuns inca la un acord privind pachetul inițial de masuri privind Brexit-ul, a indicat luni coordonatorul Parlamentului European pentru Brexit, Guy Verhofstadt, dupa o intalnire cu negociatorul UE pentru Brexit, Michael Barnier, relateaza agenția Reuters.…

- Iohannis, la receptia de Ziua Nationala: De teama justitiei, unii inventeaza scenarii despre un altfel de stat Presedintele Klaus Iohannis a atacat din nou puterea, la receptia de Ziua Nationala de la Palatul Cotroceni, spunand ca de teama justitiei si a statului de drept, unii inventeaza scenarii despre…

- Uniunea Europeana are alocate, in premiera, in bugetul anual pentru 2018, adoptat in plenul legislativului comunitar, o suma de 4,9 milioane de euro care va fi folosita pentru combaterea dezinformarii și a știrilor false, propagate in special dinspre Federația Rusa, a declarat eurodeputatul Siegfried…

- Statele membre ale Uniunii Europene au produs in anul 2016 o cantitate de 301,8 milioane de tone de cereale (inclusiv orez), 21,76 milioane de tone provenind din Romania, care a fost depașita de Franța, cu 54,2 milioane de tone de cereale, Germania, cu 45,4 milioane de tone, Polonia, cu 29,8 milioane…

- Ambasadorul Marii Britanii in Romania, Paul Brummell, a declarat miercuri ca Romania a facut progrese dupa aderarea la Uniunea Europeana in privința statului de drept și a luptei anticorupție și a aratat ca este foarte important ca modificarile aduse legilor Justiției sa ajute acest proces. …

- Doua surse au confirmat jurnalului ca partile au cazut de acord la sfarsitul saptamanii trecute in privinta acestei chestiuni, unul din principalele obstacole in calea negocierilor legate de iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana. Potrivit Telegraph, suma totala "va fi cuprinsa intre…

- Presedintele ceh Milos Zeman, care candideaza la un nou mandat in ianuarie, a indemnat marti ”sa se termine” cu sanctiunile economice europene impuse Rusiei in urma crizei ucrainene si cu cele impuse ca riposta de Moscova, relateaza AFP. ”Nu m-am resemnat cu sanctiunile (...). Este mult timp de cand…

- Copiii din Romania (49,2%) sunt cei mai expusi din Uniunea Europeana (UE) la riscul saraciei si al excluziunii sociale, fiind urmati de cei din Bulgaria (45,6%), Grecia (37,5%) si Ungaria (33,6%), potrivit datelor din 2016 publicate, luni, intr-un raport al Eurostat. La polul opus, statele…

- Senatoarea USR Florina Presada atrage atentia, intr-o analiza publicata pe site-ul partidului, ca noul proiect de Cod administrativ pregatit de Ministerul Dezvoltarii condus de Paul Stanescu "este ultimul cui din sicriul pe care PSD il pregateste pentru administratia publica a Romaniei" si ca actul…

- In interventia sa, ministrul delegat a subliniat eforturile intreprinse in ultimele luni in sensul democratizarii și transparentizarii accesului la informatiile de interes public, pe teme europene, urmarind cu prioritate creșterea gradului de conștientizare in societatea romaneasca cu privire la…

- Desi in buzunarele romanilor – sau in buzunarele majoritatii romanilor – nu se simte, economia Romaniei are cea mai dinamica crestere la nivel european. Potrivit datelor publicate marti de Oficiul European pentru Statistica (EUROSTAT), Romania a inregistrat in trimestrul al treilea al…

- Eliminarea roamingului, o masura salutata de milioane de romani, risca sa se transforme intr-un scandal de proporții, relateaza TVR. Clienții acuza companiile de telefonie mobila ca ofera tarife naționale la convorbirile in roaming doar pentru cartele mai scumpe. In replica, operatorii de telecomunicații…

- Comisia Europeana a anunțat faptul ca 23 de state membre ale Uniunii au semnat notificarea pentru Structura de Cooperare Permanenta (PESCO). Comisia Europeana a anunțat faptul ca 23 de state membre, printre care și Romania, au semnat notificarea pentru crearea Structurii de Cooperare Permanenta. Alaturi…

- Schema prin care e pacalit publicul e simpla: autoritațile lasa consumul la liber, fara plafon, dar platesc doar la nivelul anului 2012. Tot ce depașește se intoarce la stat, ca ”amenda” aplicata producatorilor, sub forma celebrei taxe clawback. Consumul de medicamente crește permanent (din…

- Joi, 26 octombrie 2017, Organizatia Femeilor Liberale din Pitesti a organizat un eveniment care a avut ca scop invatarea a catorva tehnici de autoaparare impotriva agresinuii si abuzului. Prin Organizatia Femeilor Liberale Pitesti, PNL da startul primei editii a evenimentului. …