Finlanda: Un ren a băgat zece militari în spital şi a distrus câteva blindate Accidentul a avut loc marti in nordul acestei tari, in Laponia. "Un vehicul de transport blindat Pasi s-a ciocnit de cel care il preceda, dupa ce a incercat sa ocoleasca un ren", a explicat intr-un comunicat brigada Kainuu (est) de care apartineau militarii. Douazeci si opt de persoane se aflau la bordul celor doua vehicule in momentul accidentului. Douasprezece dintre ele au fost spitalizate si cinci se aflau inca sub observare miercuri. (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

- Doua blindate Patria Pasi din Finlanda s-au ciocnit in orasul Kemijarvi , marti seara, dupa ce unul dintre tancuri a incercat sa evite un ren. Publicatia Kaleva scrie ca 27 de soldati din Brigada Kainuu au fost raniti, alaturi de un instructor. Zece dintre ei au ajuns la spital.

