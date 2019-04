Dupa o victorie stransa in alegerile parlamentare, social-democratii finlandezi, aflati pana acum in opozitie, au inceput tatonarile pentru formarea viitorului guvern, transmite DPA.



Luni, liderul Partidului Social Democrat, Antti Rinne, a declarat ca spera ca noul guvern sa fie instalat pana la sfarsitul lui mai, cu conditia gasirii unei baze comune. "Valorile comune" sunt importante, a spus el la televiziunea publica YLE.



Social-democratii au obtinut 40 de locuri din cele 200 din parlament, cu sase mai multe decat in legislatura precedenta, ceea ce ii asigura lui Rinne…