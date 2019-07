Finlanda respinge apelurile de a se pune capăt sponsorizării președinției UE Noua deținatoare a președinției rotative a Consiliului UE, Finlanda, nu intenționeaza sa discute cu alte state membre chestiunea acceptarii de sponsorizari corporatiste pentru acoperirea parțiala a costurilor președinției. &"Nu prevedem vreo discuție cu alte state membre privind sponsorizarea corporatista a președințiilor UE&", a declarat o purtatoare de cuvânt pentru EUobserver, citeaza Rador.



&"Finlanda a decis sa încheie un acord cu doar un singur sponsor (BMW) în cursul președinției sale. Însa fiecare stat membru are competența de a decide pentru sine în… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Noi, Parlamentul European, am audiat 3 candidați, am avut doua randuri de voturi, in Comisia pentru control bugetar și in Comisia pentru libertați civile și am decis ca procurorul din partea Romaniei, doamna Laura-Codruța Kovesi, este cel mai bine pregatit procuror pentru aceasta poziție. Acest…

- Europarlamentarul PNL Siegfried Muresan i-a solicitat astazi oficial, in numele Grupului PPE din Parlamentul European, prim-ministrului Finlandei, Antti Rinne, ca alegerea Laurei-Codruta Kovesi in functia de procuror-sef european sa fie confirmata de Consiliul Uniunii Europene cat mai rapid in timpul…

- Europarlamentarul PNL, Rareș Bogdan, a avut un discurs dur in cadrul ședinței plenare a Parlamentului European. El a solicitat noii Comisii Europene și noului președinte, Ursula von der Leyen, sa analizeze cu mare atenție situația Romaniei și sa se asigure ca țara noastra va fi primita in Schengen.…

- Premierul l-a felicitat pe David-Maria Sassoli pentru desemnarea sa in aceasta functie si a transmis multumiri Parlamentului European pentru stransa cooperare avuta pe durata mandatului Presedintiei romane a Consiliului UE. Totodata, a exprimat convingerea ca si in noua legislatura cooperarea interinstitutionala…

- Europarlamentarul PSD Rovana Plumb, vicepresedintele Grupului S&D din Parlamentul European, afirma ca formarea unei coalitii de centru-stanga in Danemarca, condusa de cel mai tanar prim-ministru din istoria tarii, Mette Frederiksen, este "un moment politic care intareste pozitia social-democratiei…

- Promovarea 'leadership-ului global' al Uniunii Europene in ce priveste actiunea climatica va fi o tema centrala a viitoarei presedintii a Consiliului Uniunii Europene pe care o va exercita Finlanda de la 1 iulie, a declarat miercuri prim-ministrul Antti Rinne, adresandu-se parlamentului de…

- Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan a atras vineri atenția ca noul grup politic de la Bruxelles, condus de Dacian Cioloș, joaca cu socialiștii impotriva PPE, acest lucru fiind „grav pentru Romania”.„Zilele acestea vedem in Parlamentul European o alianța intre grupul Renew al lui Emmanuel…

- Europarlamentarul Norica Nicolai, cea care deschide lista ALDE pentru alegerile de la finele acestei luni, s-a aflat, miercuri, intr-o vizita in Gorj, iar discuțiile cu liderii organizației județene au vizat atat organizarea campaniei electorale cat și principalele obiective ale ALDE in Parlamentul…