Stiri pe aceeasi tema

- Intreruperile sistemului de pozitionare globala (GPS) din Finlanda in timpul recentelor exercitii militare NATO au venit de pe teritoriul Rusiei, a afirmat joi ministrul finlandez de Externe, relateaza Reuters

- Sipila a declarat duminica pentru televiziunea de stat, Yle, ca autoritatile inca investigheaza pentru a afla cine este responsabil. „Perturbarea semnalelor radio in spatiu deschis este, din punct de vedere tehnic, destul de usor si da, este posibil ca Rusia sa fie implicata in acest caz", a afirmat…

- Juha Sipila, premierul Finlandei, a declarat ca semnalul GPS in nordul tarii a fost bruiat in cursul recentelor exercitii NATO din zona Norvegiei, adaugand ca este posibil ca Rusia sa fi fost responsabila pentru acest lucru, informeaza postul BBC News online.

- Armata rusa a efectuat sambata, in cadrul amplelor sale manevre militare Vostok-2018 in Siberia si Extremul Orient rus, exercitii in Marea Japoniei, in timp ce autoritatile de la Tokyo sunt ingrijorate cu privire la o consolidare a prezentei militare a Rusiei in zona, relateaza AFP.

- Implicata astazi in doua conflicte armate – Siria și Ucraina, cu toate acestea, potrivit presedintelui rus Vladimir Putin, Rusia este un stat iubitor de pace, care „nu are și nu poate avea planuri agresive“ in raport cu alte țari. Declarația a fost facute de liderul ru in cadrul unei vizite la trupele…

- Avioane militare rusești și siriene au atacat sambata orașele din provincia Idlib, din Siria, la o zi dupa summitul președinților Turciei, Iranului și Rusiei, care nu a reușit sa se puna de acord asupra unei incetari a focului care ar impiedica o ofensiva susținuta de Rusia, relateaza Mediafax citand…

- Avioane militare rusesti si siriene au atacat sambata orasele din provincia Idlib, din Siria, la o zi dupa summitul presedintilor Turciei, Iranului si Rusiei, care nu a reusit sa se puna de acord asupra unei incetari a focului care ar impiedica o ofensiva sustinuta de Rusia, relateaza Reuters.

- Manevrele Vostok - 2018, care vor avea loc în centrul si estul Rusiei între 11 si 15 septembrie, nu sunt îndreptate împotriva NATO, a declarat, joi, un oficial din ministerul rus al Apararii.