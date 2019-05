Stiri pe aceeasi tema

Criza indelungata din Venezuela ar urma sa domine agenda cand sefii diplomatiilor din Rusia si Statele Unite ale Americii - Serghei Lavrov si Mike Pompeo - se vor intalni luni in marja Consiliului Arctic in orasul finlandez Rovaniemi (nord), relateaza agentia DPA potrivit Agerpres. In conditiile…

'Facem apel la americani si la toti cei care ii sustin renunte la planurile lor iresponsabile si sa actioneze exclusiv in cadrul Dreptului international', a declarat Lavrov in debutul unei intalniri la Moscova cu omologul sau venezuelean Jorge Arreaza. 'Suntem martorii unei campanii fara precedent…

Activitațile tot mai puternice ale Chinei in regiunea arctica ar putea duce la creșterea prezenței sale militare, inclusiv la introducerea de submarine nucleare, care sa acționeze ca inhibitor, potrivit unui raport al Pentagonului, citat de Reuters. Analiza este inclusa in raportul anual al Congresului…

Secretarul american de stat, Mike Pompeo, se va intalni saptamana viitoare, in Finlanda, cu ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, pentru a discuta despre neințelegerile dintre cele doua țari in legatura cu situația din Venezuela, a anunțat un oficial american, citat de France 24.

Secretarul de stat american, Mike Pompeo, a cerut încetarea implicarii Rusiei în Venezuela, în cadrul unei întrevederi cu ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a transmis Departamentul de Stat, potrivit Reuters. Pompeo i-a spus lui Lavrov ca implicarea cubaneza…

Secretarul de stat american Mike Pompeo a discutat cu omologul sau rus, ministrul de externe Serghei Lavrov, despre problemele legate de Venezuela; cele doua parti si-au facut ulterior cunoscute punctele de vedere divergente exprimate in convorbire, transmite Reuters, potrivit https://www.agerpres.ro/.

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a anuntat ca va discuta despre situatia din Venezuela cu secretarul de Stat american Mike Pompeo, scrie Reuters, informeaza News.ro.

Secretarul de stat Mike Pompeo va exprima saptamana viitoare preocuparile Statelor Unite in legatura cu prezenta in crestere a grupului chinez Huawei in Ungaria si in tarile din regiune, a declarat un responsabil de rang inalt al administratiei de la Washington, citat de Reuters preluata de Agerpres.