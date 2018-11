Finlanda e gata sa ne ia locul la presedintia UE. La Helsinki se urgenteaza pregatirile

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul finalndez Juha Sipila a exprimat luni seara disponibilitatea tarii sale de a prelua presedintia Consiliului UE avand in vedere tensiunile de la Bucuresti, insa oficialii romani au spus ca Romania isi poate asuma aceasta sarcina, conform programului deja stabilit. Finlanda ar urma sa asigure…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat luni, dupa plecarea din Guvernul Dancila a ministrului Afacerilor Europene, Victor Negrescu, ca lucrurile "au luat-o razna" la Palatul Victoria si ca Romania nu este pregatita pentru preluarea, peste mai...

- Necesitatea politica este inlocuirea acestui accident al democratiei romanesti care este Guvernul Dragnea-Dancila, a declarat presedintele Klaus Iohannis, luni, la Adunarea Generala a Asociatiei Municipiilor din Romania. "De la 1 ianuarie 2019, România va prelua preşedinţia Consiliului…

- Liviu Dragnea: Guvernul este pregatit sa gestioneze cu succes presedintia Consiliului Uniunii Europene. Jurnalista: Demisia unui ministru nu este dovada clara ca nu suntem pregatiti? De ce a demisionat domnul Victor Negrescu? Liviu Dragnea: La o logica atat de tare ca a dumneavoastra,…

- Liviu Dragnea, susține, referitor la demisia lui Victor Negrescu, ca este una ciudata, menționand ca premierul are deja o propunere pentru acest post."Din cate am vorbit azi cu doamna prim-ministru, are deja propunerea pentru un nou ministru. Nu am fost instiintat de guvern si nu sunt angajatul…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, luni, la o intalnirii cu primarii de municipii, faptul ca Romania nu e pregatita pentru preluarea presedintiei Consiliului UE, dupa ce in interiorul Guvernului e un intreg scandal in acest moment, dovada fiind si demisia ministrului Afacerilor Europene, Victor…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a avut, marti, o intrevedere cu negociatorul-sef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, aflat in vizita oficiala la Bucuresti, informeaza un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) transmis AGERPRES. Discutiile dintre…