- Aproape ca nu exista noapte de Revelion in care sa nu auzim sunetul asurzitor al petardelor și pocnitorilor. Legislația in vigoare insa interzice folosirea anumitor articole pirotehnice. Acestea nu pot fi folosite decat de cei care au varsta peste 16 ani și doar in anumite condiții. Cei care incalca…

- Termenul stabilit de CCR pentru discutarea sesizarii lui Klaus Iohannis privind OUG 96 care modifica acte normative in educatie, cercetare si sanatate este 30 ianuarie.Klaus Iohannis a sesizat, joi, CCR in legatura cu OUG 96/206 care modifica acte normative in domeniile educatiei, cercetarii,…

- CHIȘINAU, 10 dec – Sputnik. Șapte din 10 locuitori ai Republicii Moldova considera ca drepturile lor sunt încalcate în mod sistematic. Acest fapt este constatat de rezultatele studiului „Percepții asupra drepturilor omului în Republica Moldova”, prezentat astazi,…

- O petiție online a fost lansata dupa incidentul teribil din Ploiești, cu un tanar care și-a torturat și umilit iubita. Mii de romani au semnat in doar cateva ore. Robert Gabriel Berechet, de 20 de ani, a provocat un val de furie pe rețelele de socializare, dupa publicarea unor videori in care iși tortureaza…

- Reprezentantii mai multor asociatii profesionale medicale afirma, cu prilejul Zilei nationale fara tutun, ca incercarile industriei tutunului de a se folosi de unii medici pentru a promova asa-zisele oferte sanatoase au scopul de a scinda lumea medicala, scrie Agerpres."Asistam cu ingrijorare,…

- Parlamentul de la Skopje decide luni daca ratifica sau nu acordul cu Grecia privind redenumirea statului Macedonia in 'Republica Macedonia de Nord', transmite AFP. Batalia legislativa se anunta dificila pentru premierul social-democrat macedonean Zoran Zaev, care a incheiat in iunie acest acord…

- Autoritațile din Grecia au decis, dupa campanii ale activiștilor pentru drepturile animalelor, sa interzica turiștilor care cantaresc mai mult de 100 de kilograme sa calareasca magarii, o activitate de vacanța larg raspandita, potrivit express.co.uk, potrivit Hotnews. Mulți vizitatori ai insulelor grecești,…