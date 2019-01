Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a imprumutat, luni, 400 de milioane de lei de la banci, printr-o emisiune de obligatiuni, cu maturitatea la 34 de luni, la un randament mediu de 4,04% pe an, potrivit datelor transmise de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Valoarea nominală a emisiunii de luni…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a planificat in ianuarie 2019 imprumuturi de la bancile comerciale de 3,26 miliarde de lei, din care 2,9 miliarde de lei prin licitatii de obligatiuni de stat si certificate de trezorerie. La această sumă se pot adăuga 360 de milioane de lei prin sesiuni…

- Valoarea nominala a emisiunii suplimentare a fost de 90 de milioane de lei, iar bancile au transmis oferte in suma de 85 milioane de lei. Ministerul Finantelor Publice (MFP) a planificat in decembrie 2018 imprumuturi de la bancile comerciale de 4,28 miliarde de lei, din care 3,8 miliarde de lei prin…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a atras, marti, 40 milioane de lei de la banci, suplimentar la licitatia de luni, cand a imprumutat 289,1 de milioane de lei de la banci, printr-o emisiune de obligatiuni, cu...

- Aleșii locali suceveni, intruniți miercuri intr-o ședința extraordinara de Consiliu Local, au aprobat rectificarea bugetului de credite interne al Primariei Suceava, cu 10 milioane de lei – suma obținuta de la Ministerul Finanțelor Publice, sub forma de credit de la Trezoreria Statului. ...

- Ministerul de Finante a imprumutat joi 200 milioane lei de la banci, in cadrul unei emisiuni de obligatiuni scandenta in 2031, cu o dobanda de 5,46% pe an. La licitatie au participat sase dealeri primari, iar cererea totala s-a ridicat la 306,7 milioane lei, din care bancile…

- Suma totala pe care Ministerul Finanțelor Publice (MFP) intenționeaza sa o atraga de pe piețe in noiembrie este 4,74 miliarde de lei, cu 1,4% mai mult decat in luna precedenta (65 de milioane de lei), reiese din datele afișate de instituție.Spre comparație, in octombrie, Finanțele au atras…

