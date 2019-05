Stiri pe aceeasi tema

- In data, de 2 aprilie 2019, a avut loc in localitatea Savarșin, jud. Arad cel de-al doilea seminar „FNGCIMM – garanția susținerii și dezvoltarii comunitații rurale”, eveniment ce face parte din demersul de informare la nivel național, inițiat de catre Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru…

- Diferenta intre ce rezulta in urma noului indice de referinta calculat pe baza tranzactiilor interbancare este sub ceea ce este astazi ROBOR, a declarat marti, intr-o conferinta de presa, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici."Diferenta intre ce rezulta in urma acestui nou indice…

- Proiectul de modificare a OUG 114 a primit aviz de la Banca Nationala a Romaniei, iar Banca Centrala Europeana, careia i s-a cerut un punct de vedere, a raspuns ca il avizeaza, a declarat miercuri seara, la Digi24, ministrul Finantelor Eugen Teodorovici. Acesta a precizat ca formula privind…

- Dobanda pentru creditele acordate in moneda nationala va fi compusa dintr-un indice de referinta calculat exclusiv pe baza tranzactiilor interbancare la o anumita perioada, la care creditorul poate sa adauge o anumita marja fixa pe toata perioada derularii contractului, se arata in proiectul de Ordonanta…

- Guvernul aproba, in sedinta de marti, modificarea programului de stimulare a cumpararii de autoturisme noi, astfel incat sa devina "mai dinamic si mai atractiv", pentru a incuraja achizitionarea de "autoturisme nepoluante si eficiente energetic", a anuntat premierul Viorica Dancila.…

- Astazi, 18 februarie 2019, a avut loc in municipiul Focșani, jud. Vrancea lansarea seriei de seminarii de informare a Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM), Soluții de dezvoltare a antreprenoriatului și comunitaților locale romanești. Dedicat…

- București, 13 februarie 2019 Comunicat de presa Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici și Mijlocii are un nou Director General Incepand cu data de 12 februarie 2019 domnul Gheorghe Lapadat a preluat funcția de Director General al Fondului Național de Garantare a Creditelor…

- Dupa ce a detinut o perioada functia de director adjunct al Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii (FNGCIMM), craioveanul Gheorghe Lapadat a fost numit, incepand de astazi, director general al institutiei, la nivel national. Lapadat ...