- Conform datelor operative, executia bugetului general consolidat pe primele zece luni ale anului 2018 s-a incheiat cu un deficit de 20,9 miliarde lei, respectiv 2,2% din Produsul Intern Brut (PIB), arata datele afisate joi de Ministerul Finantelor Publice (MFP).Deficitul bugetar din perioada…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a anuntat, miercuri seara, ca a elaborat proiectul celei de a doua rectificari bugetare din acest an, cu incadrarea in tinta de deficit bugetar de 2,97% din PIB.

- Referitor la informațiile aparute in spațiul public cu privire la planul de imprumuturi pe anul 2018, precizam ca acoperirea necesitaților de finanțare pentru acest an se desfașoara conform Programului indicativ de titluri de stat. Atragerea resurselor financiare de pe piața interna se realizeaza prin…

- Sumele vor fi destinate refinantarii datoriei publice si finantarii deficitului bugetului de stat. Fata de luna octombrie, imprumuturile programate de MFP sunt mai mari cu 45 milioane de lei, potrivit Agerpres.ro . Ministerul Finantelor Publice are in vedere in 2018 emiterea unui volum de titluri de…

- Suma totala pe care Ministerul Finanțelor Publice (MFP) intenționeaza sa o atraga de pe piețe in noiembrie este 4,74 miliarde de lei, cu 1,4% mai mult decat in luna precedenta (65 de milioane de lei), reiese din datele afișate de instituție.Spre comparație, in octombrie, Finanțele au atras…

- Ministerul Finantelor publice intentioneaza sa imprumute 2,5 miliarde de euro de pe pietele externe, prin lansarea a una sau doua serii noi de obligatiuni cu maturitatea de minimum 10 ani, potrivit unui ordin al ministrului Finantelor publicat in Monitorul Oficial. Emisiunea este administrata…

- "Se aproba contractarea de catre Ministerul Finanțelor Publice a unor imprumuturi de pe piețele externe de capital in cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat "Medium Term Notes" in suma totala de pana la 2,5 miliarde euro, prin lansarea a una sau doua serii de noi obligațiuni, cu…