Finanțele, un obicei care a început să deranjeze Suntem deja in luna aprilie și Ministerul Finanțelor, condus de Eugen Teodorovici, nu a publicat execuția bugetara pe luna februarie. Daca in primele luni de guvernare PSD-ALDE, regula era clara: in fiecare zi de 25 a lunii, cand toata lumea platește taxele, contribuțiile și impozitele catre bugetele de stat și de asigurari, se publica execuția, adica informațiile despre veniturile și cheltuielile bugetare pe luna precedenta. Cum cifrele au inceput sa devina din ce in ce mai satisfacatoare pentru guvernare, cu cheltuieli in creștere și cu venituri raportate la PIB care nu mai creșteau, Finanțele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Este pentru prima data cand pun la indoiala cifrele bugetare furnizate de Ministerul de Finante. Executia bugetara pe luna ianuarie 2019 ridica unele suspiciuni. Bugetul de asigurari sociale pe luna ianuarie 2019 a inregistrat un deficit de 1,3 miliarde lei in conditiile adoptarii acestui buget pe 2019…

- Execuția bugetului general consolidat, pe baza datelor operative de execuție, în luna ianuarie a anului 2019 s-a încheiat cu un excedent de 0,7 miliarde de lei, respectiv 0,07% din PIB, a anunțat marți Ministerul Finanțelor. Luna ianuarie este în mod tradițional una de excedent bugetar,…

- Guvernul a adoptat proiectul de buget pentru acest an si proiectul de lege privind bugetul asigurarilor sociale. Proiectia bugetara este construita pe un PIB de 1.022,5 miliarde de lei, o crestere economica de 5,5%, o rata a inflatiei de 2,8%, un deficit bugetar de 2,55% din PIB, si un deficit ESA prognozat…

- In anul 2019 deficitul bugetar (cash) este estimat la 2,55% din PIB, in timp ce deficitul ESA este de 2,57% din PIB, cu incadrare in ținta de deficit bugetar de sub 3% din PIB, potrivit Tratatului de la Maastricht. Datoria publica In anul 2017 Romania se situa pe locul 5 printre statele membre UE cu…

- Bugetul de stat se stabilește la venituri în suma de 164,727 miliarde lei și cheltuieli de 254,115 miliarde lei credite de angajament și 199,584 miliarde lei lei credite bugetare, cu un deficit de 34,856 miliarde lei. PIB estimat este de 1.022 miliarde lei, o inflație medie anuala de 2,8% și…

- Veniturile bugetului general consolidat proiectate pentru 2019 sunt estimate la 341,4 miliarde de lei, respectiv 33,4% din PIB. Cele mai mari venituri sunt inregistrate la contribuțiile de asigurari sociale, 11,5%, TVA, 6,8 %, accize 3%, impozit pe salarii și pe venit 2,3 % din PIB. …

- Senatorul PNL Florin Citu a sustinut luni ca autoritatile romane negociaza in prezent un imprumut extern "foarte important" si i-a solicitat ministrului de Finante, Eugen Teodorovici, sa prezinte public conditiile in care se face acest demers. "Am prezentat o propunere Biroului Executiv ca…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, afirma ca declaratia senatorului liberal Florin Citu potrivit careia angajatilor din minister li se cere sa masluiasca datele privind executia bugetara pe anul 2018 este „o bazaconie totala si o imbecilitate”, acuzandu-l ca dezinformeaza oamenii. „Este…