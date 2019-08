Probabil, cu același succes ca și precedentele Ministerul Finanțelor Publice legifereaza, la solicitarea industriei de profil, conținutul economic al bacșișului in domeniul restaurantelor și barurilor și stabilește regulile fiscale și contabile de inregistrare a acestuia.“Este o masura care a fost ceruta de industria HoReCa și nu numai. Așa cum am obișnuit reprezentanții patronatelor, eu sunt un partener onest, deschis și de buna credința fața de propunerile venite din partea celor care activeaza in economia reala. Obiectivul nu este de a suprataxa ceva, ci doar de a avea un cadru legal simplu…