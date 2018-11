Stiri pe aceeasi tema

- Referitor la informațiile aparute in spațiul public cu privire la planul de imprumuturi pe anul 2018, precizam ca acoperirea necesitaților de finanțare pentru acest an se desfașoara conform Programului indicativ de titluri de stat. Atragerea resurselor financiare de pe piața interna se realizeaza prin…

- Suma totala pe care Ministerul Finanțelor Publice (MFP) intenționeaza sa o atraga de pe piețe in noiembrie este 4,74 miliarde de lei, cu 65 de milioane de lei mai mult decat in luna precedenta, reiese din datele afișate de instituție.Spre comparație, in octombrie, Finanțele au atras de pe…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a planificat in octombrie 2018 imprumuturi de la bancile comerciale de 4,695 miliarde de lei, sumele fiind destinate refinantarii datoriei publice si finantarii deficitului bugetului de stat. Faţă de luna septembrie, împrumuturile programate de MFP…

- Ministerul Finantelor a publicat luni seara a noua forma a rectificarii bugetare, cu modificari semnificative, atat la nivelul veniturilor si cheltuielilor de la bugetul de stat, cat si la nivelul taierilor operate la bugetele unor instututii.

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a planificat pentru luna septembrie imprumuturi de la bancile comerciale de 3,935 miliarde de lei. Din aceasta suma, 3,5 miliarde de lei vor fi luati prin licitatii de obligatiuni de stat si certificate de trezorerie, la care se poate adauga suma de 435…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a planificat in septembrie 2018 imprumuturi de la bancile comerciale de 3,935 miliarde de lei, din care 3,5 miliarde de lei prin licitatii de obligatiuni de stat si certificate de trezorerie, la care se poate adauga suma de 435 de milioane de lei prin sesiuni suplimentare…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a planificat in septembrie 2018 imprumuturi de la bancile comerciale de 3,935 miliarde de lei, din care 3,5 miliarde de lei prin licitatii de obligatiuni de stat si certificate de trezorerie, la care se poate adauga ...

- Guvernul Dancila fie ca isi da cu stangul in dreptul ori datele despre rectificarea bugetara publicate de Ministerul Finantelor Publice nu reflecta realitatea. Aceasta situatie apare ca urmare a declaratiilor unor ministri din actuala guvernare care sustin ca banii taiati din bugetele unor institutii…