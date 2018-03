Finantele pregatesc o noua ordonanta de urgenta. De aceasta data sunt vizate achizitiile publice Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a anuntat miercuri ca, pana la sfarsitul lunii aprilie, va fi adoptata o ordonanta de urgenta referitoare la achizitiile publice, urmand sa existe o structura centralizata care sa se ocupe de acestea.



"Este o idee foarte buna si, in acest sens, pana la finalul lunii aprilie, se va adopta o ordonanta de urgenta referitoare la partea de achizitii publice. Va fi o abordare normala, noua, in liniile directivelor europene in acest sens, nu vom adauga nimic in plus fata de ceea ce se cere la nivel european la nivel imperativ. Din toate zonele de achizitii… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

