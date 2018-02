Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) nu lucreaza la introducerea impozitului pe gospodarie, este total fals, a declarat, sambata, seful MFP, Eugen Teodorovici, potrivit Agerpres. "Este fals şi o să am şi o discuţie cu colegul meu din Senat, cu domnul Cîţu (senatorul PNL,…

- Lucian Șova, noul ministru al Transporturilor, pregatește instalarea apropiaților sai la conducerea Companiei Aeroporturi București, dupa demisia directorului Bogdan Mindrescu. Cei care se pregatesc sa preia funcțiile sunt oameni cu legaturi politice in alte zone decat in cea a actualei puteri.Corupul…

- Micii producatori de energie verde nu-si pot valorifica electricitatea decat daca sunt persoane fizice autorizate. Desi Legea 220/2008 privind promovarea energiei regenerabile prevede clar ca este vorba despre persoanele fizice, Ministerul Finantelor Publice (MFP) nu vrea sa auda decat de “persoane…

- Ministerul Finantelor Publice a imprumutat joi 386 milioane lei printr-o emisiune de obligatiuni, suma depasind targetul initial, de 300 milioane lei. Emisiunea are scadenta la 6 ani si o dobanda de 4,53% pe an. La licitatie au participat sapte dealeri primari. Volumul total al cererii…

- Primarul Iasiului Mihai Chirica ar putea fi sanctionat de conducerea filialei judetene a PSD, dupa ce edilul nu s-a prezentat in fata comisiei de etica a organizatiei, unde a fost chemat pentru a da lamuriri privind atacurile sale repetate la adresa PSD. Surse din cadrul PSD Iasi au declarat pentru…

- Un tanar in varsta de 26 de ani, din Gugești, a incercat sa-și taie venele, de teama ca va ajunge la inchisoare. In cursul zilei de ieri, in jurul orei 11:00, un apel la 112 a anunțat ca un tanar are nevoie de ingrijiri medicale, dupa ce ar fi incercat sa se sinucida. Conform unor…

- Viteza si traversari ilegale. Amenzi de 13.000 lei la Cluj Accidentele rutiere grave s-au inmultit, la inceput de an, in Cluj-Napoca, in special pe fondul vitezei excesive, dar si din pricina pietonilor care traverseaza neregulamentar. In urma cu doua zile, un sofer de 19 ani a distrus sase masini…

- Andrew McCabe, directorul adjunct si directorul general in exercitiu al Biroului Federal de Investigatii, a demisionat luni, afirma surse politice de la Washington citate de NBC News si de site-ul Axios.com.

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) nu a reusit sa se imprumute de la banci vineri, suplimentar la licitatia de joi, cand a atras 500 milioane de lei de la banci, printr-o emisiune de obligatiuni de stat pe 33 de luni, la un randament mediu de 3,4% pe an. Valoarea nominala a emisiunii suplimentare…

- Majoritatea miniștrilor din fostul cabinet Mihai Tudose și-au pierdut portofoliile in urma analizei interne și a negocierilor politice din PSD, au relatat surse din partid pentru EVZ. Din viitorul Guvern condus de Viorica Dancila vor face parte inclusiv manageri, actori și rectori. Economia, Finanțele,…

- PSD se intruneste vineri, in sedinta Comitetului Executiv National (CExN), pentru a stabili componenta Guvernului Dancila. In pofida avertismentelor presedintelui Klaus Iohannis, in cabinetul condus de Viorica Dancila s-ar putea regasi si persoane cu "probleme penale", precum Rovana Plumb si Sevil Shhaideh.…

- Furnizorii de gaze naturale care alimenteaza consumatorii casnici vor beneficia de noi reguli in ceea ce priveste pretul de achizitie al gazelor pe care le furnizeza clientilor lor, pret care este transferat in facturile tuturor consumatorilor casnici, potrivit unui proiect de ordin. ANRE…

- Imediat dupa demiterea directorului FBI James Comey, Donald Trump l-a convocat in Biroul Oval pe directorul interimar, Andrew McCabe, pentru a-l cunoaste.Surse politice citate de cotidianul The Washington Post si de site-ul Axios.com afirma ca Donald Trump l-a intrebat explicit pe Andrew…

- Comitetul Executiv National al PSD urmeaza sa se intruneasca luni, de la ora 16.00, pentru a discuta componenta viitorului guvern, care va avea aceeasi structura, respectiv 28 de portofolii, insa, dupa cum declara duminica seara Gabriela Firea, „cam o treime din guvern se va improspata". Potrivit unor…

- Mark Zuckerberg a anuntat o noua actualizare a platformei de socializare Facebook, prin care aceasta va promova stirile de calitate, publicate de surse pe care comunitatea le considera de incredere. Acest demers are ca scop combaterea senzationalismului si dezinformarii, dar si construirea unui "simt…

- Guvernul Dancila va avea aceeasi structura, respectiv aceleasi ministere si acelasi numar de portofolii ca si Executivul Tudose, detinute, in cea mai mare parte, de aceiasi titulari, dar vor exista si ministri noi, in locul celor care au incalcat disciplina de partid, potrivit Mediafax.Pana in acest…

- Președintele Iohannis inca nu a propus-o pe Viorica Dancila, susținuta de PSD-ALDE, pentru funcția de prim-ministru, dar liderii coaliției au inceput deja negocierile pentru funcțiile de miniștri. De asemenea, este luata in calcul și o restructurare a guvernului, urmand ca unii miniștri sa-și pastreze…

- Presedintele Klaus Iohannis a respins prima propunere de premier interimar in persoana lui Paul Stanescu, a doua propunere fiind Mihai Fifor, care ar fi si acceptata de seful statului, au declarat surse politice pentru MEDIAFAX. O declaratie de presa este asteptata la ora 12.30, la Palatul Cotroceni.…

- Bucurie mare in viata cuplului Misty-Keo! Artista a nascut in mare secret! Frumoasa cantareata a adus pe lume o fetita frumoasa si sanatoasa, la o clinica privata din Capitala! Surse din preajma cuplului sustin ca Alexandra Pavel a ajuns la un spital privat din Bucuresti in perioada Sarbatorilor de…

- Acuzațiile sunt de inselaciune, ultraj si abuz in serviciu, a scris Agerpres care citeaza surse judiciare. Inițial, cand se aflase despre unul dintre dosare, Valentin Riciu a afirmat ca este o noua mizerie la adresa sa. Apoi Agerpres a publicat, pe surse judiciare, cu date exacte despre instituțiile…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a atras 75 de milioane de lei de la banci, suplimentar la licitatia de joi, cand a imprumutat 500 de milioane de lei. Imprumutul s-ar realizat printr-o emisiune de obligatiuni de stat pe 50 de luni, la un randament mediu de 3,80% pe an. In 2018, MFP va imprumuta aproximativ…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a atras, vineri, 75 de milioane de lei de la banci, suplimentar la licitatia de joi, cand a imprumutat 500 de milioane de lei, printr-o emisiune de obligatiuni de stat pe 50 de luni, la un randament mediu de 3,80% pe an.

- E deja cunoscut faptul ca Samsung Galaxy S9 nu va fi lansat la CES Las Vegas 2018, insa fanii Samsung nu mai au mult de așteptat. Surse din cadrul companiei spun ca noul varf de gama va fi prezentat in premiera la Mobile World Congress Barcelona, care va avea loc la sfarșit de februarie. Erau... View…

- Acer Swift 7 este adresat profesionistilor care doresc portabilitate si acces neintrerupt la internet prin 4G LTE, ajutand la cresterea productivitatii in activitatile de zi cu zi, scrie go4it.ro.

- Tudose a cerut in sedinta restructurarea Guvernului si eliminarea unor ministri si secretari de stat neperformanti. El a fost sprijinit de majoritatea liderilor locali din PSD, nemultumiti ca Liviu Dragnea a populat Guvernul in primele esaloane cu oamenii sai. Restructurarea Guvernului va fi decisa…

- Luni e ziua decisiva pentru razboiul din PSD, atunci are loc ședința Comitetului Executiv al partidului și, pe masura ce ne apropiem de aceasta zi, negocierile sunt tot mai dure în interiorul formațiunii politice, iar ruptura dintre Liviu Dragnea și premierul Mihai Tudose pare tot mai evidenta.…

- Ministerul Finantelor va imprumuta aproximativ 48 - 50 de miliarde de lei de pe piata interna in anul urmator, similar cu nivelul propus pentru acest an, in timp ce aproximativ 4,5 - 5 miliarde de euro urmeaza sa fie atrasi de pe pietele externe, in crestere comparativ cu 2017, potrivit Programului…

- Titlurile au forma dematerializata și remunereaza investitorii cu o dobanda anuala. Veniturile obținute din deținerea titlurilor emise de Statul Roman, prin Ministerul Finanțelor Publice, vor fi neimpozabile, conform actualelor prevederi din Codul Fiscal. Noul program ofera posibilitatea…

- Ministerul Finantelor Publice a amanat pana la 1 iulie 2018 data de la care contribuabilii au obligatia de a plati intr-un cont unic creantele fiscale administrate de organul fiscal central. Termenul stabilit anterior era de 1 ianuarie 2018. ”Masurile propuse prin acest proiect…

- Daca vi se pare ca pretul unui smartphone de top a atins cote exagerate in 2018, cu modele precum Huawei Mate 10 Porsche Design si iPhone X depasind limitele din trecut, probabil ca noua editie speciala a lui Galaxy Note8 nu vi se adreseaza. Samsung a anuntat un parteneriat cu brandul de arta exclusivist…

- Ministerul Finantelor Publice are in vedere emiterea de euroobligatiuni in valoare de aproximativ 8 miliarde de euro (echivalent) pentru perioada 2018 - 2019, in contextul implementarii planului anual de finantare a deficitului bugetar si de refinantare a datoriei publice, potrivit unui proiect de Hotarare…

- Anul acesta de Craciun, crescatorii vor pune la vanzare in jur de 2.000 de porci Mangalita si Bazna, doua rase rudimentare, crescute in spatii semideschise, a caror carne este recunoscuta pentru calitatile nutritionale deosebite-contine o cantitate ridicata de acizi grasi omega-3 si antioxidanti…

- Preturile sunt duble fata de porcul traditional, dar fermierii vand pe liste de asteptare care se creeaza chiar din octombrie."Sfarsitul lui noiembrie-inceputul lui decembrie. Atunci este piata pentru acesti porci. Se vinde pe liste de asteptare, pentru ca sunt foarte multi care stiu despre calitatea…

- Inceput de 2018 cu vesti proaste. Se scumpeste energia electrica Pretul energiei pentru consumatorii care sunt alimentati in regim de serviciu universal va creste de la 1 ianuarie, energia in perioada de varf de consum, intre orele 18:00 - 22:00, urmand sa fie mai scumpa cu 13%, potrivit datelor…

- Ministerul Finanțelor Publice anunța lansarea, in 2018, a programului „Tezaur”, de emisiuni de titluri de stat destinate populației, valoarea unui titlu urmand sa fie de 1 leu. Potrivit ministerului, veniturile obţinute din deţinerea titlurilor emise de statul român, prin…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a respins, luni, toate ofertele bancilor primite in cadrul licitatiei pentru o emisiune de obligatiuni de stat tip benchmark pe 64 de luni, prin care intentiona sa atraga 200 de milioane de lei, potrivit Agerpres.

- Asteptare aproape ca a luat sfarsit! In partea a doua a acestei saptamani noul Duster va fi lansat oficial si in nordul Moldovei, in cadrul unei actiuni ce se va desfasura timp de doua zile.

- Ministrul de externe al Federatiei Ruse, Serghei Lavrov, a acuzat vineri SUA ca 'provoaca' Phenianul pentru a se putea indrepta spre 'optiunea militara' in rezolvarea problemei nord-coreene, informeaza AFP.'Este foarte ingrijorator ca in aceste ultime doua luni in care Coreea de Nord nu a…

- Romania a incasat, in primul semestru al anului, 31 milioane dolari SUA in contul creantelor Romaniei de dinainte de 31 decembrie 1989, potrivit datelor prezentate de Ministerul Finantelor Publice in sedinta de guvern de miercuri.Potrivit unui comunicat al Guvernului, Ministerul Finantelor…