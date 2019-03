Stiri pe aceeasi tema

- Cu 1,3 miliarde lei, mai mult fața de ce se anunțase in 31 ianuarie Ministerul Finantelor Publice (MFP) a publicat vineri seara, in jurul orei 22:00, un nou proiect de buget, cu un deficit bugetar cu 1,3 miliarde de lei mai mare decat in varianta initiala, cea publicata la 31 ianuarie. "Bugetul de stat…

- Ministerul Finantelor a publicat proiectul de buget pe 2019, intr-un final, joi seara, dupa o intarziere de mai bine de o luna. Finantele mizeaza pe un PIB de 1.022.500 milioane lei, o tinta de crestere economica de 5,5% si o rata a inflatiei de 2,8%. Bugetul de stat pe 2019 este…

- Bugetul de stat pentru anul acesta este construit pe un Produs Intern Brut de 1,02 miliarde de lei, reprezentand o crestere de 5,5% fata de 2018, o inflatie medie anuala de 2,8% si un deficit bugetar estimat la la 2,55% din PIB (cash) si 2,57% din PIB (ESA), potrivit datelor prezentate joi seara de…

- Ministerul Finanțelor Publice (MFP) susține ca interesul pentru titlurile de stat adresate populației in cadrul programului Tezaur a fost crescut, deși a atras doar jumatate din cat estima. Plafonul a fost stabilit la 4 miliarde lei, iar instituția a reușit sa atraga puțin peste 2,07 miliarde lei.

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a imprumutat, luni, 400 de milioane de lei de la banci, printr-o emisiune de obligatiuni, cu maturitatea la 34 de luni, la un randament mediu de 4,04% pe an, potrivit datelor transmise de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Valoarea nominală a emisiunii de luni…

- Guvernul se imprumuta și mai mulți bani, in 2019, chiar de la ”dușmanul” identificat de Liviu Dragnea, bancile comerciale. Ministerul Finantelor Publice (MFP) a planificat in ianuarie 2019 imprumuturi de la banci de 3,26 miliarde de lei, din care 2,9 miliarde de lei prin licitatii de obligatiuni de…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a planificat in ianuarie 2019 imprumuturi de la bancile comerciale de 3,26 miliarde de lei, din care 2,9 miliarde de lei prin licitatii de obligatiuni de stat si certificate de trezorerie. La această sumă se pot adăuga 360 de milioane de lei prin sesiuni…

- Conform datelor operative, execuția bugetului general consolidat pe primele unsprezece luni ale anului 2018 s-a incheiat cu un deficit de 26 de miliarde de lei, respectiv 2,7% din Produsul Intern Brut (PIB), arata datele publicate, vineri seara, de Ministerul Finanțelor Publice (MFP).Spre…