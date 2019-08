Caz rezolvat: Vis, cainele politist al zilei

In timpul activitatii de patrulare de azi noapte, Vis si conductorul sau, agent sef adjunct Alin Titoc, au fost sesizati in jurul orei 03.30 ca un barbat a apelat SNUAU 112 si a anuntat ca un tanar necunoscut i-a oferit spre vanzare doua biciclete. Echipajul s-a deplasat de urgenta in zona indicata. Verificarile… [citeste mai departe]