Finantele au decis sa creasca accizele inainte de vreme - ce produse s-ar putea scumpi, din nou, din 2019

Stiri pe aceeasi tema

- In contextul recentei aprobari de catre Guvernul Romaniei a proiectului de modificare a legii pensiilor publice, AmCham Romania isi exprima ingrijorarea cu privire la cresterea substantiala a cheltuielilor cu asistenta sociala pe care acest proiect o genereaza la nivelul bugetului general consolidat.…

- Documente atasate: Raport In raport, Comisia propune modificarea legii de organizare a SRI, dar și acceptul pentru a incepe o ancheta pentru a vedea exact cați bani s-au cheltuit pentru aceste interceptari."In Romania s-a legiferat prin hotarari CSAT. In perioada anului 2004, restrangerea…

- In ultimele patru luni, medicii din centrele de permanenta nu au primit banii de la Casele Judetene de Asigurari in Sanatate pentru garzile facute, anunta Societatea Nationala de Medicina Familie (SNFM), precizand ca nu s-au alocat la timp fondurile necesare de la Ministerul Finanțelor, scrie Mediafax.“Suntem…

- In ultimele patru luni, medicii din centrele de permanenta nu au primit banii de la Casele Judetene de Asigurari in Sanatate pentru garzile facute, anunta Societatea Nationala de Medicina Familie (SNFM), precizand ca nu s-au alocat la timp fondurile necesare de la Ministerul Finanțelor, potrivit…

- In jur de 100.000 de pensionari vor primi mai multi bani incepand de luni. Este vorba despre cei care au grupele I si II de munca si care au iesit la pensie in perioada 1990 - 1 ianuarie 2011. Principalele categorii profesionale la care se vor aplica noile prevederi sunt fostii angajati…

- Finantele modifica Codul Fiscal, legea finantelor publice locale, legislatia privind acordarea ajutorului de stat si alte acte normative, pentru a permite un tratament fiscal unitar, pentru finantarea cheltuielilor primariilor pentru energia termica si alte masuri fiscale si financiare.

- Inspectorii Ministerului Finantelor Publice vor putea controla ONG-urile, fundațiile și asociațiile care primesc sume redirecționate din impozitul pe venit sau sponsorizari, conform proiectului de Ordonanța privind reglementarea unor masuri in domeniul inspectiei economico-financiare, postat pe pagina…

- Ministerul Finantelor, Ministerul de Interne si Ministerul Sanatatii sunt principalii beneficiari de fonduri in urma primei rectificari bugetare din acest an, in timp ce Serviciul Roman de Informatii, Ministerul Cercetarii si Ministerul Energiei sunt institutiile care se vor