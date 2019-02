​Ministerul Finanțelor Publice (MFP) lanseaza de luni emisiuni de titluri de stat cu scadențe in 2, 3 și 5 ani, la dobanzi anuale de 4%, 4,5%, respectiv 5%, reiese dintr-un comunicat al instituției. Acest anunț vine la scurt timp dupa ce au anunțat ca nu mai vor sa se imprumute de la banci. De fapt, bancile au refuzat sa imprumute statul in ianuarie, din cauza taxei pe active. Practic, fiecare cumparare de titluri de stat ar fi taxata, așa ca in mod normal bancile au transmis oferte care includeau acest cost.