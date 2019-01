Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, sustine ca proiectul bugetului de stat a fost finalizat, la nivelul ministerului de resort, urmand acum sa fie discutat in coalitia de guvernare. "Cand vine Parlamentul din vacanta va gasi proiectul de buget realizat, propus. Am facut calcule,…

- Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, a susținut, miercuri, ca este in pregatire un act normativ prin care controalele Fiscului vor fi mai mult orientate catre companiile mari și nu catre cele mici, așa cum se intampla in prezent.„Statul a consumat sau consuma foarte multe resurse…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a anunțat ca Guvernul a aprobat vineri a doua rectificare bugetara din acest an, iar fata de prevederile initiale sunt 9,5 miliarde de lei in plus la venituri si 10,7 miliarde lei in plus la cheltuieli

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Orlando Teodorovici, a afirmat, vineri, ca s-a decis anul de cand Romania va trece la moneda euro, iar intreg calendarul va fi prezentat saptamana viitoare.