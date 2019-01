Stiri pe aceeasi tema

- Darius Valcov, consilierul premierului Dancila, fost ministru de Finante acuzat, la un moment dat ca isi primea spaga in sacose de plastic in cimitir si ca si-a tencuit tablouri val9oroase in peret, a recunoscut ieri, la Antena 3, ca nu are card bancar, nici conturi la banci, si isi primeste salariul…

- Bursa romaneasca are cele mai ieftine actiuni bancare din randul burselor din regiune in contextul in care rezultatele financiare imbunatatite pe 2018 si prabusirea cotatiilor din ultima perioada de timp au trimis Banca Transilvania si BRD la multipli de piata cu mult sub cei ai unor institutii de credit…

- Ordonanta 114, care introduce mai multe taxe asupra bancilor si companiilor din energie, telecomunicatii si pariuri, va extrage 2 miliarde de lei din prima liga bursiera, respectiv cele 15 companii care compun indicele BET.

- Banca Transilvania si BRD, printre cele mai tranzactionate actiuni de la bursa romaneasca, au inchis marti in scadere cu 1%, respectiv 1,35%, dupa o sedinta bursiera pe parcursul careia actiunile TLV au inregistrat prabusiri de pana la 10%, iar BRD de 5%, potrivit calculelor ZF.

- Bursa de la Bucuresti are cele mai subevaluate actiuni din regiune, insa investitori internationali cu sute de milioane de euro pe mana, care prin intermediul pietei de capital i-ar putea transfera in economie si i-ar modifica statutul de una dintre cele mai sarace din Europa, zic pas Romaniei.

- Nuclearelectrica, Petrom si Banca Transilvania au fost cele mai performante actiuni din prima liga bursiera in 2018 in contextul in care au livrat cele mai ridicate randamente din randul celor 15 actiuni din structura indicelui BET, potrivit calculelor societatii de brokeraj Prime Transaction.

- “Inființarea Fondului Suveran de Investiții reprezinta cea mai mare hoție de dupa 1989 și este totodata cantecul de lebada al condamnatului penal Liviu Dragnea care vrea sa se retraga cu o ultima lovitura data economiei romanești”, atenționeaza, Bogdan Huțuca, vice-președintele Comisiei de Buget,…

- Banci și Asigurari Ministerul de Finante a atras joi 600 mil. lei de la banci, cu dobanda de 3,75% pe an si scadenta in 2020 Tweet Print Mail Autor: Cristina Bellu astazi, 14:25 1 Ministerul de Finante a redeschis o emisiune de titluri scadenta in octombrie 2020 si s-a imprumutat cu 600…