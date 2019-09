Stiri pe aceeasi tema

- Miscarea pro-Brexit Leave.EU, fondata de milionarul Arron Banks, nu va fi obiectul unor urmariri penale pentru nereguli in cheltuielile de campanie in timpul referendumului din 2016 privind iesirea Regatului Unit din UE, a anuntat vineri politia britanica, relateaza AFP. "In cazul in care au fost comise…

- Incertitudinile cu privire la pozitia Marii Britanii in Uniunea Europeana dupa Brexit au determinat 98 de companii sa isi mute sediul din Marea Britanie in Olanda, a anuntat luni Agentia guvernamentala olandeza pentru Investitii Straine (NFIA), transmite Reuters. In plus, alte 235 de companii se gandesc…

- Inspectia Judiciara intervine in cazul dezinformarilor lansate de Asociatia "Miscarea pentru Apararea Statutului Procurorilor" (AMASP) cu privire la cazul din Caracal. AMASP a transmis informatii nepublice din ancheta, alaturi de informatii infirmate oficial de IGPR.la solicitarea STIRIPESURSE.RO,…

- Comisia Europeana (CE) pregateste un program de ajutoarare a Irlandei, in valoare de cateva miliarde de euro, pentru a face fata consecintelor economice ale unui divort fara acord intre Regatul Unit si Uniunea Europeana, dezvaluie in editia de luni cotidianul britanic The Times.

- Uniunea Europeana ar fi dispusa sa ”cheltuiasca atat cat este nevoie”, pentru a sustine Irlanda, in cazul unei iesiri a Marii Britanii din UE fara un acord (”no deal”), dezvaluie The Times, relateaza Reuters.

- Politia britanica a lansat o investigatie cu privire la presupusa scurgere de informatii vizand mailuri critice la adresa administraiei Trump ale fostului ambasador al Marii Britanii in SUA, Kim Darroch, anunta BBC.

- Japonia se arata ingrijorata de planurile celor doi candidați care vor sa preia fotoliul de premier al Marii Britanii. Dupa demisia Theresei May, atat Boris Johnson, cat și Jeremy Hunt au susținut ideea unui Brexit fara acord comercial intre Marea Britanie și Uniunea Europeana. Japonezii, prin vocea…