- Finantarea gruparii insurgente kurde Unitatile Populare de Protectie (YPG) de catre Statele Unit va afecta viitoarele decizii ale Turciei, a declarat, marti, presedintele Tayyip Erdogan, inaintea unei vizite a Secretarului de Stat Rex Tillerson, relateaza site-ul agentiei Reuters. Un oficial…

- Increderea consumatorilor europeni a ajuns, in decembrie 2017, la un indice de 21,1 puncte, cel mai ridicat din ultimii 10 ani, in timp ce, in cazul Romaniei, toti indicatorii au scazut semnificativ, va urmare a crizei guvernamentale, reiese din rezultatele studiului GfK privind climatul de consum din…

- Uniunea Europeana nu are inca suficienta vointa politica pentru anularea sau reducerea sanctiunilor internationale impotriva Rusiei, a declarat vineri reprezentantul permanent al Rusiei la UE, Vladimir Chijov, relateaza site-ul agentiei Tass. "Uniunea Europeana nu a introdus noi sanctiuni.…

- Strategia publicata marti este, potrivit MAE, un 'document programatic asteptat atat de catre partenerii din regiune, cat si de statele membre ale Uniunii Europene, care evidentiaza cu claritate rolul politicii de extindere in atingerea obiectivului de consolidare a Uniunii Europene si a vecinatatii…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker a declarat, marti, in plenul Parlamentului European la Strasbourg, ca anul 2025 este o data orientativa pentru eventuala aderare a Serbiei si Muntenegrului la Uniunea Europeana, adaugand ca cele doua state nu respecta in prezent criteriile de aderare,…

- Anul 2025 pentru eventuala aderare a Serbiei si Muntenegrului la Uniunea Europeana este o data orientativa, nu un orizont clar, a declarat, marti, presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, care a adaugat ca cele doua state nu respecta in prezent criteriile de aderare, scrie Agerpres. "Este…

- Testele vor ingloba compozitia unui cos comun de produse, care sunt comercializate in majoritatea statelor membre si vor include testari chimice si senzoriale. Obiectivul este ca primele rezultate sa fie prezentate pana la sfarsitul acestui an, se arata in comunicatul Comisiei Europene. La teste…

- "Mai cooptați și alte state europene, care sa se opuna din oficiu atunci cand vine vorba de dezvoltarea Romaniei? Amenitarile vor fi transpuse in fapte in cazul in care Parlamentul va ramane suveran și va continua sa legifereze in conformitate cu Constituția. Cu aceasta ocazie, pilotul Juncker…

- 'In cazul Spaniei, Comisia Europeana nu are nicio critica privind statul de drept, sistemul ei democratic si respectarea drepturilor omului', a indicat Timmermans, potrivit agentiei EFE, in interventia sa la sesiunea plenara a Comitetului Regiunilor (CdR). Aceasta reactie a venit ca raspuns…

- Președintele Comisiei Europene i-a transmis un mesaj de felicitare noului premier al Romaniei. "Uniunea Europeana nu ar fi completa fara Romania, și nici Romania nu ar fi completa fara ancora valorilor Uniunii Europene", a notat Jean-Claude Juncker.

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a pledat pentru introducerea unui "salariu social minim" mai intai in zona euro, apoi in toate tarile Uniunii Europene, relateaza AFP. "Cred ca trebuie peste tot in Europa, in toate tarile membre, incepand cu zona euro, un salariu social…

- Comisia Europeana urmareste “cu ingrijorare ” situatia din Romania si anunta ca va analiza in detaliu modificarile finale aduse legilor justitiei. Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si prim-vicepresedintele Frans Timmermans au declarat miercuri ca urmaresc cu ingrijorare situatia…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si prim-vicepresedintele Frans Timmermans au declarat miercuri ca urmaresc cu ingrijorare situatia din Romania, subliniind ca un stat puternic este intemeiat pe independenta si eficienta sistemului judiciar.

- Ministerul britanic de Interne a avertizat ca va impune o taxa de 72 de lire sterline (82 de euro) imigrantilor din state europene care vor cere "reglementarea statutului rezidentei" in Marea Britanie dupa iesirea acestei tari din UE, programata in martie 2019. Pentru a obtine rezidenta pe termen…

- directiva UE 2281/2016 pentru aparatele de climatizare si agregatele de racire pentru realizarea confortului Cea mai recenta dintr-o serie de implementari esalonate sub egida Comisiei Europene in vederea cresterii eficientei energetice si reducerii emisiilor de carbon in intreaga Europa, Directiva privind…

- Uniunea Europeana declara razboi ambalajelor din plastic, ca parte a unui plan mai amplu de curatare a mediului european, incercand sa se asigure ca orice astfel de ambalaj va fi reutilizabil sau reciclabil pana in 2030. Mobilizat de decizia Chinei, care a interzis importul de deseuri reciclabile,…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a afirmat miercuri la Strasbourg ca ar dori ca Marea Britanie sa revina in Uniunea Europeana dupa Brexit, chiar daca aceasta propunere 'agaseaza' Londra, relateaza AFP. ''Chiar daca britanicii pleaca potrivit Articolului 50 (din Tratatul…

- Bulgaria, o tara despre care se spune ca este cea mai saraca si corupta din Uniunea Europeana, are sansa sa-si imbunatateasca imaginea odata cu preluarea presedintiei prin rotatie a UE. Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene si, mai nou, un prieten al statelor estice, crede ca Bulgaria…

- Un raport din Congresul Statelor Unite atesta faptul ca Rusia a incercat sa influenteze alegerile democratice din 19 state europene printre care si Romania. Documentul evidentiaza actiunile prompte ale statelor europene fata de propaganda ruseasca, in comparatie cu atitudinea pasiva pe care ar fi avut-o…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a propus vineri seara Turciei un parteneriat special cu Uniunea Europeana fara admiterea efectiva în organizatie, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro. Emmanuel Macron s-a întâlnit vineri seara, la Paris, cu presedintele Turciei,…

- Executivul cancelarului austriac Sebastian Kurz a depus juramantul la 18 decembrie, la doua luni dupa ce Partidul Poporului a castigat alegerile parlamentare. Formatiunea a ajuns la un acord cu Partidul Libertatii (FPO), ceea ca a facut din Austria singura tara vest-europeana in care un partid de…

- Comitetul Ecomic și Social European a selectat Colegiul Tehnic Decebal din județul Mehedinți printre cele 33 de școliCautați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN ••• din intreaga Europa, care vor veni la Bruxelles in luna martie și vor prezenta instituțiilor europene opinia lor in legatura…

- Presedintele USR, deputatul Dan Barna, a declarat miercuri ca ar trebui sa fie un avertisment "foarte dur" pentru Guvernul de la Bucuresti ceea ce s-a intamplat astazi pentru Polonia, in conditiile in care Uniunea Europeana se teme ca "Romania s-ar transforma intr-un rai al infractionalitatii europene".…

- Pentru prima oara in istoria Uniunii Europene, o țara membra va fi ținta declanșarii articolului 7 din Tratat, așa-numita ,,opțiune nucleara”. Comisia Europeana incepe astfel procedura de sancționare a Poloniei din cauza schimbarilor facute in justiție de catre partidul de guvernamant. Activarea articolului…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a respins marti "orice prejudecati" in legatura cu noul guvern austriac al cancelarului conservator Sebastian Kurz care va guverna impreuna cu extrema dreapta din FPOe. Austriacul a devenit luni, la 31 de ani, cel mai tanar sef de guvern din Europa.

- Liderii europeni si-au dat acordul oficial pentru inceperea urmatoarei faze a negocierilor cu Marea Britanie. 'Liderii UE au cazut de acord sa inceapa faza a doua a negocierilor privind Brexitul', a scris pe contul sau de Twitter presedintele Consiliului European, Donald Tusk, care a prezidat…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, abordeaza intr-un editorial pentru cotidianul „Adevarul“ o tema deosebit de importanta pentru viitorul blocului comunitar - guvernanta economica a UE.

- O suma de 278 de miliarde de euro a intrat deja in economia reala a Europei prin intermediul fondurilor structurale si de investitii europene, se arata intr-un comunicat al Comisiei Europene (CE) publicat joi, care evidentiaza realizarile celor cinci fonduri ale UE de la inceputul perioadei de finantare,…

- In ultimii doi ani de mandat al echipei Jean-Claude Juncker, Comisia Europeana incearca sa elimine impresia ca Balcanii de Vest au fost inlaturati de pe agenda reala a extinderii - si ca politica de extindere, in ansamblul ei, a fost pusa intre paranteze. Desigur ca opinia publica din statele membre…

- Ministrul Delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a declarat vineri, in contextul trecerii la faza a doua a negocierilor pentru Brexit, ca, alaturi de celelalte state membre, Romania lucreaza pentru o concluzie a procesului de negociere favorabila cetatenilor europeni din Regat.…

- Comisia Europeana recomanda trecerea imediata la faza a doua a negocierilor cu privire la ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, transmit agențiile internaționale de presa, citând un comunicat oficial de la Bruxelles. O informație importanta pentru românii din Marea Britanie:…

- ”Progrese suficiente” s-au inregistrat in prima faza a negocierii Brexitului, a anuntat vineri, la Bruxelles, presedintele Comisiei Europene (CE) Jean Claude-Juncker, in urma unei intalniri cu premierul britanic Theresa May, deschizand astfel calea negocierii viitoarei relatii, tansmite BBC News.Comisia…

- Comisia Europeana a prezentat, miercuri, planul de aprofundare a Uniunii Economice si Monetare, stabilind obiectivul aprobarii Fondului Monetar European pana in anul 2019. "Comisia Europeana stabileste un plan pentru aprofundarea Uniunii Economice si Monetare (UEM), prezentand masuri concrete…

- Prin reunirea responsabilitatilor existente si a cunostintelor de specialitate disponibile, acest nou post ar imbunatati coerenta, eficienta, transparenta si raspunderea democratica a procesului de elaborare a politicilor economice pentru UE si zona euro, cu respectarea deplina a competentelor nationale.…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, spune ca a aflat cu profunda tristete vestea disparitiei Regelui Mihai I al Romaniei, pe care a avut deosebita sansa de a-l cunoaste si ca isi aduce aminte cu emotie de intalnirile cu Majestatea Sa, aducand "un omagiu deosebit rolului sau in promovarea…

- ''De fiecare data cand se produce un dezastru, vreau ca Uniunea Europeana sa ofere mai mult decat condoleante'', a declarat presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, joi, cu ocazia prezentarii noilor planuri ale executivului comunitar de consolidare a capacitatii Europei de a face fata…

- Ieri aflam ca Loot Boxes sunt investigate de comisiile jocurilor de noroc din Belgia, Olanda și Franța, in timp ce colegii omologi din UK ezita sa ofere un raspuns. Astazi, primii pași catre clasificarea cutiilor cu conținut aleatoriu din jocurile video drept pariuri au fost facuți. Comisia…

- Gazoductul Nord Stream 2, un proiect fabricat in Rusia cu sustinere la varful politicii din Germania si finantat de marile companii energetice ale Batranul Continent, divide profund Uniunea Europeana. Aceasta mega-afacere poate da peste cap pietele energetice si sa genereze niste tensiuni teribile.…

- "In ceea ce priveste principalele provocari care trebuie abordate pentru a imbunatați accesul tuturor barbaților și femeilor pe piața muncii, consider ca educația, inclusiv invațarea continua de-a lungul vieții, este esențiala pentru ca cetațenii noștri sa fie pregatiți sa indeplineasca noile cerințe…

- „Indicele european privind calitatea aerului", lansat joi de Agenția Europeana de Mediu (AEM) și de Comisia Europeana, centralizeaza ora de ora informații provenind de la peste 2.000 de stații de monitorizare de pe intregul teritoriu european. „Poluarea aerului este un ucigaș invizibil, de aceea,…

- Agentia Europeana de Mediu si Comisia Europeana au lansat joi un nou indice privind calitatea aerului, care le permite utilizatorilor sa verifice calitatea actuala a aerului in toate orasele si regiunile Europei. Noul serviciu online ofera informatii cu privire la situatia actuala a calitatii aerului,…