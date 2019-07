Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, si vicepresedintele Bancii Europene de Investitii, Andrew McDowell, au semnat luni, intr-o ceremonie la Palatul Victoria, Acordul de servicii de asistenta tehnica pentru implementarea proiectelor. Potrivit ministrului Sorina Pintea, acest acord stabileste termenii…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (MMACA) organizeaza, marti, conferinta de inchidere a doua proiecte ce au vizat finantarea IMM-urilor si promovarea exporturilor acestora.

- Bugetul Primariei Capitalei a fost rectificat negativ cu 608 milioane lei, bugetul ramas fiind de 6,2 miliarde lei, potrivit unui proiect de hotarare aprobat de Consiliul General al Municipiului București.

- Ministerul Dezvoltarii a alocat bani pentru dezvoltarea infrastructurii turistice din stațiunea Baia de Fier, construirea unui bloc de locuințe sociale la Motru și reabilitarea Casei de Cultura din acest oraș, dar și pentru modernizarea infrastructurii Ambulatoriului Spitalului ”Sfantul Ștefan” din…

- Un numar de 44 de proiecte de investitii in infrastructura de irigatii, cu o valoare de peste 12 milioane de euro, au fost finalizate pana in prezent prin intermediul Programului National de Dezvoltare Rurala 2014-2020, care ofera 100% sprijin public nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile,…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a anuntat miercuri ca in primele zile dupa lansarea Fondului de Dezvoltare si Investitii autoritatile locale au depus 134 de proiecte de finantare, cele mai multe dintre acestea vizand investitii in infrastructura de transport, in reteaua de apa si canalizare, in retelele…

- Guvernul a deschis prima sesiune de finantare, cu 5 miliarde de lei, a micilor proiecte pentru primarii si universitati prin proaspat infiintatul Fond de Dezvoltare si Investitii, potrivit unui comunicat al executivului. Fondul e gestionat de Comisia...

- Primarul liberal al comunei Vizantea-Livezi, Dragoș Ciobotaru, a anunțat recent adoptarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2019 și a listei de investiții pe care o are in vedere. ”Pot sa va spun ca bugetul total al comunei Vizantea-Livezi este de 6,7 milioane de lei și cuprinde veniturile…