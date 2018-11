Finantarea Autostrazii Iasi - Targu Mures: ce spun specialistii despre accesul la fonduri europene si parteneriatul public-privat?

Stiri pe aceeasi tema

- Traian Basescu susține ca parteneriatul public privat in domeniu infrastructurii este cel mai legal lucru pentru a jefui un stat, mentionand ca aceasta modalitatea de realizarea a proiectelor ar fi viabila in conditiile in care nu am dispune de fonduri europene."E e revoltator sa vezi ca un…

- Fostul presedinte Traian Basescu a criticat intentia Guvernului de a construi autostrazi in parteneriat public-privat, spunand ca aceasta este cea mai eficienta varianta ca o tara sa fie jefuita legal. El a fost, de asemenea, ironic la adresa premierului Viorica Dancila, despre care a spus ca i-a invitat…

- „Mai ticalosilor, avem 43,5 miliarde euro! Aflu din informatiile de la guvern ca in turneul sau in tarile arabe, dincolo de a-i invita pe seici sa are pamantul, sa mulga vaca si sa tunda oaia, Viorica i-a invitat pe seici sa puna banii pentru constructia de autostrazi in parteneriat public – privat.…

- Fostul președinte Traian Basescu a acuzat, joi, Guvernul Dancila ca nu vrea sa cheltuiasca banii nerambursabili puși la dispoziția Romaniei pentru infrastructura, ci „Viorica, Valcov și Dragnea” vor sa faca investiții prin „extrem de costisitorul si dubiosul sistem de parteneriat public – privat”.„Mai…

- Ministrului Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, da asigurari ca Autostrada Unirii Iasi – Targu Mures se va realiza, fie din fonduri europene, din bugetul de stat sau prin parteneriat public-privat. Teodorovici a subliniat ca cel mai important este sa fie pregatita documentatia necesara pentru inceperea…

- Ministerul Transporturilor este obligat, in termen de 30 de zile de la publicarea legii in Monitorul Oficial, sa demareze procedurile de constructie a autostrazii. Autostrada Unirii incepe la granita Romaniei cu Republica Moldova printr-un nou pod peste raul Prut si se termina printr-o conexiune cu…

- Primaria Baicoi a atras fonduri europene pentru achizitionarea unui buldoexcavator modern si bine echipat pentru a realiza cele mai diverse lucrari de interes public. A fost unul dintre obiectivele edililor, de mare necesitate, pentru ca un astfel de utilaj propriu permite interventia la anumite lucrari…

- Conducerea Primariei Piatra-Neamt doreste modernizarea si extinderea sistemului de iluminat public din oras cu fonduri europene si a depus, in acest sens, doua proiecte in valoare totala de aproximativ 2,5 milioane euro. Primarul Dragos Chitic a precizat, pe pagina sa de socializare, ca unul dintre…