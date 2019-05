La 137 de ani de cand au fost date in funcțiune primele doua centrale electrice din București, care asigurau necesarul pentru Palatul Cotroceni și Palatul Regal de pe Calea Victoriei (1882), in Romania anului 2019 ar mai exista 52.233 de gospodarii neracordate la rețeaua naționala de curent electric. Cele mai multe dintre acestea se regasesc in satele izolate din Suceava, Bihor, Bistrița-Nasaud, Maramureș, Alba, Hunedoara, Botoșani, Iași, Harghita, Neamț, Mureș; in general insa fiecare județ are astfel de zone, fie ca este vorba despre cartiere marginașe in orașe, fie de sate dispuse in zone greu…