Finanțare nelimitată pentru partide. Cine a luat decizia Bulgaria este țara care a autorizat astazi ca partidele politice sa obțina finanțare nelimitata din partea mediului privat. Decizia vine in condițiile in care se considera ca țara este una dintre cele mai corupte din Uniunea Europeana. De altfel, masura vine in pofida temerilor legate de riscul conflictelor de interese si al practicilor dubioase, informeaza France Presse. De asemenea, parlamentul a redus drastic - prin amendamente la legea bugetului - finantarea publica a formatiunilor bulgare, cu mai putin de patru luni inainte de alegerile municipale: statul nu va da mai mult… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- V. Stoica In primavara acestui an, Primaria Sinaia anunța semnarea a doua contracte de finanțare cu o gramada de bani europeni, unul dintre acestea vizand realizarea unei parcari imense care ar trebui sa fie construita chiar in fața garii orașului, pe zona in care in prezent exista vestitele trepte…

- Premierul german Angela Merkel a dat asigurari ca Parlamentul federal al Germaniei va aproba o decizie privind inceperea discuțiilor de aderare a Macedoniei de Nord la Uniunea Europeana in luna septembrie, au informat autoritațile de la Skopje, relateaza site-ul publicației Balkan Insight, scrie…

- Este vorba despre ziua de 10 iunie din anul 2002. Mediafax a prezentat sumarul evenimentelor interne. Iata evenimentele interne din 10 iunie, de-a lungul anilor 1860 - S-a nascut cantareata Hariclea Darclee (m. ianuarie 1939). 1912 - Aurel Vlaicu a obtinut, la mitingul aviatic…

- Premierul Bulgariei, Boiko Borisov, si omologul sau grec, Alexis Tsipras, au inaugurat lucrarile de constructie a interconectorului de gaze dintre cele doua tari. Ceremonia s-a desfasurat in localitatea Kirkovo, in zona punctului de frontiera bulgaro-grec Makaza-Nymphea. Interconectorul dintre Bulgaria…

- Premierul Viorica Dancila a dat, miercuri, la Prahova, o prima reactie la scrisoarea transmisa de prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, in care a avertizat ca CE va declanșa „fara intarziere” ”Rule of law Framework” (Cadrul UE pentru Statul de Drept), procedura care precede activarea…

- Nou partid Brexit, recent înfiintat de politicianul eurosceptic Nigel Farage, pare pregatit pentru victorie în cazul în care Marea Britanie va participa la alegerile europarlamentare din mai, potrivit unui sondaj publicat miercuri de Yougov, transmite dpa, citata de Agerpres.Conform…

- Cocaina se afla intr-o vesta de salvare si era invelita in ambalaj rezistent la apa, transmite BTA. Potrivit ministrului Marinov, cel mai probabil este vorba despre un caz de predare de droguri pe mare. Autoritatile romane si bulgare lucreaza la acest caz din data de 5 aprilie. O mare cantitate…

- Ministerul a fost interpelat vineri pe reteaua sociala Twitter de catre o britanica care s-a declarat "cu adevarat socata" de coperta noului sau pasaport. "Suntem inca in UE. De ce noul meu pasaport nu reflecta acest lucru?" a intrebat Susan Hindle Barone, transmite France Presse. "Pasapoarte (de…