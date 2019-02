Finantare europeana de 40.000 EUR pentru un proiect de turism ecologic

Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dupa-amiaza, la sediul Consiliului Județean Buzau a avut loc semnarea unui contract prin care administrația locala primește o noua finanțare europeana pentru un proiect de interes local. In cursul zilei de azi, președintele Consiliului Județean Buzau, Petre Emanoil Neagu și directorul Agenției…

- La depunerea proiectului, pe langa echipa universitatii a participat si primarul Iasului, Mihai Chirica. Reprezentantii UAIC au declarat ca isi doresc ca prin acest proiect sa aduca o serie de contributii semnificative la dezvoltarea unei noi infrastructuri de cercetare pe problematica aerosolilor atmosferici,…

- Federația Operatorilor Romani de Transport a cerut tuturor europarlamentarilor romani sa se opuna unei serii de propuneri „abuzive” de directive și regulamente ale PE care vor afecta piața de transporturi din Romania.„Comisia de Transport și Turism a Parlamentului European (TRAN) va supune…

- Reprezentanții Consiliului Județean Timiș au in plan reabilitarea Conacului Mocioni din Foeni. Este vorba despre un proiect cu o valoare de doua milioane de euro pentru un spațiu muzeal dedicat memoriei familiei Mocioni, amenajarea bibliotecii comunale, a unor spații pentru evenimente culturale și chiar…

- 14 proiecte cu finanțare europeana sunt in așteptare, in municipiul Petroșani. Este vorba de proiectele care vizeaza reabilitarea termica a celor 14 blocuri de locuințe de pe raza localitații. Proiectele au fost depuse, iar acum sunt in faza de precontractare. Potrivit lui Tiberiu Iacob Ridzi, primarul…

- Președintele Consiliului Județean (CJ) Dolj, Ion Prioteasa, a anunțat, joi, faptul ca un proiect cu valoarea totala de aproape 14 milioane de euro, elaborat in parteneriat cu Ministerul Sanatații, a fost acceptat pentru finanțare in cadrul Programului Operațional Regional (POR) ...

- Primaria Timisoara a ratat o finantare de opt milioane de euro, bani pe care municipalitatea i-a investit deja in reabilitarea a 30 de tramvaie. Practic, primaria avea posibilitatea sa isi recupereze banii investiti, dar proiectul a fost respins.

- Primaria Piatra-Neamt a castigat o finantare pentru un proiect de realizare de retele de internet gratuit in zone publice urbane, potrivit unui comunicat de presa remis, luni, AGERPRES, de administratia locala. Cu ajutorul acestui proiect vor fi realizate 11 puncte in care se va instala internet gratuit,…