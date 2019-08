Stiri pe aceeasi tema

- Un important contract de finantare cu fonduri europene care vizeaza municipiul Vatra Dornei a fost semnat la sediul Agentiei de Dezvoltare Regionala Nord-Est de la Piatra Neamt intre directorul acestei instituții Vasile Asandei și primarul Ilie Boncheș. Este vorba de contractul de finantare pentru Proiectul…

- Pro TV a primit finantare de la stat pentru serialul “Vlad” si a primit-o. Cererea Pro TV de finanțare pentru noul sezon „Vlad” a fost aprobata de Comisia Naționala de Prognoza, cea care administreaza schema de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice, potrivit paginademedia.ro.…

- Dezvoltarea administrațiilor publice din Ialomița cu ajutorul fondurilor europene este greu de realizat. Conform datelor oficiale ale Autoritaților de Management, organisme cu ajutorul carora au fost implementate proiectele cu finanțare europeana, gradul de absorbție inregistrat in județul nostru este…

- In data de 01 iulie 2019, primarul orașului Ovidiu, George Scupra, a semnat contractul de finanțare pentru proiectul CONSTRUIRE IMOBIL P+1, CU DESTINAȚIA DE CREȘA CU PROGRAM PRELUNGIT, IN ORAȘUL OVIDIU. Valoarea totala a proiectului este de 1.549.760,25 lei. Cladirea va dispune de sala de servire…

- Lucrarile de reabilitare si modernizare a 56 de statii de irigat din Romania incepute in urma cu aproape trei ani sunt realizate in proportie de 70%, astfel incat 1,4 milioane de hectare de teren agricol sunt irigabile in momentul de fata, a declarat miercuri, la Tulcea, ministrul Agriculturii, Petre…

- Ambulatoriul de specialitate al Spitalului Municipal de Urgența Moinești va fi dotat cu aparatura noua din bani europeni. Managerul Adrian Cotirleț, alaturi de primarul Valentin Vieru au semnat contractul de finanțare europeana cu ADR-NE, in valoare... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, si vicepremierul Vasile-Daniel Suciu au semnat joi contracte de finantare din fonduri europene pentru 11 proiecte depuse in cadrul Programului Operational Regional 2014...

- 'Un numar considerabil de proiecte pe care le-am depus au fost aprobate, iar astazi ni s-a transmis un nou contract semnat de catre ministrul Fondurilor Europene (interimar, n.r.), Orlando Teodorovici. Este un proiect pe infrastructura mare, de circa 30 de milioane de euro, privind retehnologizarea…