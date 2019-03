Finantare educatie. "Pregatire mai buna pentru profesori, NU salarii mai mari", cer elevii

Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul National al Elevilor (CNE) solicita o educatie de calitate, burse pentru elevi si o mai buna igiena in scoli. Cel putin asa prevede documentul „2019 – anul finantarii educatiei”, inaintat autoritatilor.

- Consiliul National al Elevilor (CNE) a lansat campania „2019 – anul finanțarii educației”. Printre cele mai importante obiective se numara deconectarea integrala a transportului pentru copiii care fac...

- Consiliul National al Elevilor a lansat un chestionar online care urmeaza sa stabileasca vinovații pentru starea deplorabila in care a ajuns invatamantul romanesc. Elevii, profesorii si parintii sunt invi...

- Ecaterina Andronescu a fost reclamata la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) in urma declarației sale privind copiii cu dificultați. „Noi acum ii avem pe cei cu dificultati de invatare, sa ii numim asa generic, impartiti in doua categorii. Pe unii ii trimitem in scolile speciale,…

- "Manualul acela trebuie sa iasa din circuit. Acolo sunt doua categorii de vinovati - evaluatorii si autorii. Toate manualele cu greseli, teoretic, nu au ce cauta pe masa elevilor - teoretic, practic, trebuie sa vedem cu ce bani le inlocuim. Nu pot sa va spun acum, dar, teoretic, ar trebui sa il inlocuim…

- Potrivit proiectului de hotarâre, cea mai mare suma, 9,5 milioane de lei (bani care provin din bugetul local), va merge pentru studentii care beneficiaza de unul din cardurile nebancare studentesti, 50.000 de lei vor fi alocati pentru transportul elevilor din Colonia Sopor la scolile din Cluj-Napoca…

- Aproximativ 30 de elevi s-au strans, joi dupa-amiaza, in fata sediului Consiliului Judetean pentru a protesta, nemultumiti de faptul ca nu este acorda reducerea de 50 la suta la transportul judetean pentru elevi si studenti.Ei au avut pancarte pe care scria "Ne cunoastem drepturile si luptam…

- Elevii ar fi mai bine pregatiti pentru examene daca s-ar introduce o evaluare intermediara in timpul ciclului liceal, este de parere ministrul Educației Naționale, Ecaterina Andronescu. „Ma uit la rezultatele pe care le au elevii nostri, si la examenul de finalizare a ciclului gimnazial de la clasa…