- Tarile Uniunii Europene vor adopta o pozitie dura in relatia cu Marea Britanie in privinta cooperarii in domeniul securitatii post-Brexit, a declarat negociatorul-sef al UE, Michel Barnier, conform unor surse citate de cotidianul Financial Times preluata de mediafax. In cursul unei reuniuni…

- Victor Negrescu, fost ministru, susține ca daca acordul pentru Brexit cu UE va fi aprobat, romanii vor avea aceleași drepturi ca pana acum."Salut ajungerea la un consens pe un text de acord privind #Brexit in aceasta seara. Acordul inseamna garanții ferme pentru romanii din Marea Britanie.…

- Secretarul de stat pentru relatii interinstitutionale si juridice, Cristian Winzer, a prezidat miercuri, 17 octombrie 2018, o noua reuniune interministeriala privind problematica Brexit, la care au participat reprezentanti la nivel de secretar de stat si la nivel tehnic ai tuturor institutiilor si ministerelor…

- Uniunea Europeana si Marea Britanie au nevoie de timp suplimentar in negocierile pe tema Brexit, a afirmat miercuri seara, la summitul de la Bruxelles, Michel Barnier, negociatorul-sef al UE. "Am muncit mult in ultimele saptamani, zile si nopti cu delegatia britanica, pentru a ajunge la un acord complet…

- Uniunea Europeana si Marea Britanie au nevoie de timp suplimentar in negocierile pe tema Brexit, a afirmat miercuri seara, la summitul de la Bruxelles, Michel Barnier, negociatorul-sef al UE, citat de site-ul agentiei Reuters, scrie Mediafax.

- Liderii celor doua Camere ale Parlamentului, Liviu Dragnea si Calin-Popescu Tariceanu, s-au intalnit marti cu negociatorul-sef al Uniunii Europene pentru retragerea Marii Britanii din UE, Michel Barnier. Ei au discutat despre pozitia Romaniei in procesul Brexit si despre drepturile cetatenilor…

- Partidul Laburist britanic (de opozitie) este decis sa voteze impotriva oricarui acord convenit de premierul Theresa May cu privire la Brexit, a declarat parlamentara laburista Emily Thornberry, transmite vineri Reuters Intr-un interviu pentru cotidianul Financial Times, Thornberry a estimat ca lipsa…

- Negociatorul sef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, a anuntat ca de acum inainte negocierile cu Marea Britanie intra in etapele finale si se vor desfasura 'incontinuu', astfel incat 'nu mult mai tarziu' de inceputul lunii noiembrie sa poata fi incheiat un acord, transmite…