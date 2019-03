Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul Trezoreriei SUA, Steven Mnuchin, a declarat ca el și alți oficiali americani vor calatori saptamana viitoare la Beijing pentru discuții comerciale cu China, urmarind sa incheie un acord pentru a evita o creștere a tarifelor vamale pe marfurile chinezești la 2 martie, relateaza Reuters,…

- Preturile petrolului au scazut luni cu peste 3%, cel mai mare declin din ultima luna, ca urmare a intensificarii activitatilor extractive din Statele Unite, care sugereaza cresterea ofertei, transmite Reuters, citat de news.ro.Un alt factor negativ pentru piata petrolului a fost razboiul comercial…

- Christine Lagarde, directorul general al Fondului Monetar International, a reiterat joi ca principalul risc cu care se confrunta economia mondiala il reprezinta tensiunile comerciale dintre Washington si Beijing, care ar putea grabi incetinirea PIB-ului Chinei, transmit CNBC si Reuters. "O…

- In ciuda eforturile depuse de Washington, balanța comerciala a Chinei a inregistrat in raport cu SUA un surplus de 17 procente in 2018, potrivit informațiilor furnizate de Beijing. Exporturile SUA in China au crescut cu mai puțin de 1% in anul precedent, potrivit DW .

- Negocierile dintre cele doua tari se reiau luni la Beijing. Negociatorii, care se reintalnesc pentru prima data de la instaurarea unui armistitiu, mai au timp pana la inceputul lui martie pentru a incerca sa puna capat razboiului comercial, potrivit Le Figaro , citat de Rador.

- Presedintii chinez si american s-au angajat reciproc sa consolideze cooperarea, intr-un schimb de mesaje marti, marcand cea de-a 40-a aniversare a stabilirii relatiilor diplomatice bilaterale, a informat mass-media oficiala chineza, transmite France Presse. In timp ce tensiunile comerciale dintre Beijing…

- Furnizorii grupului american Apple Inc. vor analiza mutarea productiei telefoanelor iPhone din China in alta tara, daca tarifele impuse de SUA pentru produsele electronice importate vor creste exploziv, insa deocamdata compania americana nu are planuri referitoare la o mutare, au declarat miercuri pentru…

