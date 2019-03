Financial Times: Secretele îndreptarului populist Arthur Finkelstein, un director american de dreapta de campanii politice care a murit în 2017, nu a vorbit aproape deloc în public. Fiul homosexual al unui taximetrist din Brooklyn, el era atât de secretos încât își facea rezervari la hoteluri sub nume false. Practic, unica urma audibila ramasa de la el este un discurs ținut în 2011 la obscurul Institut Cevro din Praga. Merita ascultat pe YouTube (https://youtu.be/IfCBpCBOECU), întrucât în el Finkelstein prezice viitorul politic, scrie Financial Times, citat de Rador.



Criza economica,…

Sursa articol: hotnews.ro

