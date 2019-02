Stiri pe aceeasi tema

- Regatul Unit nu va participa la alegerile europene din mai, intrucat va parasi Uniunea Europeana la 29 martie, a declarat marti secretarul de stat insarcinat cu Brexitul Martin Callanan, raspunzandu-i astfel presedintelui Comisiei Europene (CE) Jean-Claude Juncker, relateaza Reuters.Presedintele…

- Honda ar urma sa anunțe ca în 2022 va închide uzina de la Swindon (Regatul Unit), unde este produs modelul Civic, a anunțat Sky News. Ca urmare, 3.500 de locuri vor fi puse în pericol. Honda produce mașini din 1992 la Swindon, unde a început cu modelul Accord.Sky News…

- Brexitul a costat deja economia britanica cel putin 80 de miliarde de lire sterline de la referendumul din 2016, iar iesirea din UE fara un acord ar putea forta o scadere urgenta a ratelor dobanzilor, a avertizat joi Gertjan Vlieghe, membru al Comitetului de politica monetara a Bancii Angliei (BoE),…

- Cum ceasul Brexitului e pe cale sa bata miezul noptii, sansele ca un acord sa fie aprobat de parlamentul britanic sunt tot mai reduse, existând astfel posibilitatea unui Brexit fara acord - ceva ce multi considera a fi o eventuala catastrofa. În ianuarie, tentativa premierului Regatului…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii le-a cerut britanicilor sa gaseasca "un teren comun" de intelegere, interventie considerata ca o referire directa la dezbaterea privind Brexit-ul care afecteaza in prezent Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, relateaza vineri AFP. ''În…

- Ati fost vreodata în Irlanda de Nord? Ar trebui sa mergeti - e un loc fascinant. De fapt, daca ar fi fost mai putin fascinant - adica, mai putin complicat - atunci plecarea Regatului Unit din UE ar fi fost mai usoara. E ceva pentru care ar trebui sa ne multumiti sau sa ne înjurati, scrie…

- Premierul britanic Theresa May a anunțat ca renunța la taxa, in valoare de 65 de lire sterline, pe care milioane de cetațeni din statele membre ale Uniunii Europene trebuiau sa o plateasca pentru a avea in continuare drept de ședere in Marea Britanie, dupa Brexit. De asemenea, șefa Guvernului de la…

- Romania sustine acordul privind Brexitul incheiat intre Uniunea Europeana si Regatul Unit, precum si declaratia politica privind viitorul cadru al relatiei lor post-Brexit, a declarat duminica la postul BBC ministrul roman de externe, Teodor Melescanu. ''Considerăm că este esenţial pentru…