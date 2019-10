Financial Times: România și Ungaria, pionii de sacrificiu ai lui von der Leyen Președinta germana aleasa a fost pusa luni într-o situație jenanta pe care nici un alt șef al Comisiei de dinaintea ei n-a mai fost nevoit s-o îndure: doi comisari propuși, din Ungaria și România, au fost considerați nepotriviți pentru funcție și au fost descalificați de europarlamentari. Numarul lor e deja cu 100% mai mare decât în cazul Comisiei lui Jean-Claude Juncker și este pentru prima oara când candidați sunt excluși înainte de obișnuitele audieri de confirmare de trei ore din Parlamentul European (PE) - cei doi au fost excluși pentru suspiciuni… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

